Parkrun in Ingolstadt feiert sein Jubiläum

Ein kleines Jubiläum steht beim Parkrun in Ingolstadt an: Die 200. Ausgabe findet am Samstag, 15. Februar, um 9 Uhr im Luitpoldpark statt. Dazu lädt das Parkrun-Team ein - eine kleine Gruppe von Freiwilligen, die sich jeden Samstag zu dieser Zeit zur Verfügung stellen, um den Lauf auf den drei Runden über vermessene fünf Kilometer zu organisieren. In fast zwei Dutzend Ländern auf der Erde ist er vielen Hobbysportlern „heilig“: Pünktlich und weltweit finden die Parkrun-Läufe stets um 9 Uhr Ortszeit statt. Immer zur selben Zeit, am gleichen Ort. Seit Mai 2019 gehört auch Ingolstadt mit dem Luitpoldpark zu den Austragungsorten.

Die freiwilligen Helfer in Ingolstadt, eine Gruppe von 20 bis 30 Personen, dürfen mit allen Teilnehmern nun ein Jubiläum feiern: die 200. Ausgabe am 15. Februar. Jeder darf mitmachen, ob als ambitionierter Läufer, Jogger, Walker oder als Sportler aus anderen Sportarten. Die fünf Kilometer schafft jeder. Und damit keiner „verloren geht“, stellt jeder Parkrun - so auch in Ingolstadt - eine Schlussbegleitung.

Stolzer ehrenamtlicher Helfer Philipp Brenner

Philipp Brenner, einer der ehrenamtlichen Helfer, brachte die Idee von einem Großbritannien-Aufenthalt an die Donau. „Wir sind stolz auf das Erreichte“, sagt er im Namen des Teams über die stolze Marke. „Das zeigt auch die Konstanz. Und selbst die Coronapause wurde überwunden“.

Erfunden wurde der Parkrun vor 21 Jahren in England. In Deutschland hat er mittlerweile in 63 Städten Einzug gehalten, weltweit sind es über 2000 Standorte. Nach der Pandemie hat sich in Ingolstadt eine große Fangemeinde gebildet. Im Schnitt kommen zwischen 30 und 40 Läuferinnen und Läufer, um die fünf Kilometer im Luitpoldpark in Gemeinschaft und ihrem individuellen Tempo abzuspulen. Wer sich registriert, kann seine Zeit stoppen lassen. Durch die weltweite Verbreitung der Parkruns stoßen immer wieder interessierte (internationale) Gäste dazu. Selbst aus Australien sind Parkrunner bereits an die Donau angereist. Auch Tagestouristen sind aus den sechs weiteren Standtorten in Bayern und dem Bundesgebiet gekommen, auf der Reise in den Urlaub oder im Rahmen von Spielen des FC Ingolstadt oder ERC Ingolstadt.

Auch ein Hineinschnuppern ist jederzeit möglich

Für eine Teilnahme müssen sich die Läufer vorab registrieren und bei der Anmeldung einen Barcode ausdrucken. Mit diesem ist eine Teilnahme weltweit möglich. Mit dem persönlichen Code bekommt man seine gemessene Laufzeit zugeordnet. Wer ohne Anmeldung hineinschnuppern will, auch das ist möglich und erlaubt. Weitere Informationen gibt es auf www.parkrun.com.de/luitpold oder per E-Mail unter luitpold@parkrun.com. Treffpunkt ist jeden Samstag um 9 Uhr im Oval des Luitpoldparks unweit der Glacisbrücke. Zehn Minuten vor dem Lauf findet eine kurze Einweisung statt.