TSV Neuburg holt beim Schülerhallensportfest drei Medaillen

Seit rund 20 Jahren ist das traditionelle Hallensportfest des TSV Rain ein großer Anziehungspunkt für den Leichtathletiknachwuchs aus der Region. So gingen auch dieses Jahr wieder acht Nachwuchsleichtathleten des TSV Neuburg an den Start in der Dreifachturnhalle in Rain. Insgesamt standen laut Veranstalter 160 Kinder in den Meldelisten. Ein gelungener Tag, das konnte man in den Gesichtern der Schülerinnen und Schüler erkennen.

Zufrieden zeigten sich auch die Neuburger Betreuer unter Übungsleiterin Uli Hetmanek-Rogler. Bei der Siegerehrung konnte das kleine TSV-Team zwei silberne durch Din Nuhanovic und Klaus Jennissen sowie eine bronzene Medaille durch Bosse Hess einheimsen.

Ausgeschrieben war für die Jüngeren ein Vierkampf und die Älteren mussten in fünf Disziplinen antreten. Damit waren alle leichtathletischen Elemente aus Sprung, Wurf, Sprint und Lauf vertreten. Alle Neuburger waren mit “Feuereifer“ dabei und entsprechend stolz waren sie nach der Siegerehrung über die erhaltene Urkunde und das erhaltene Lob der Eltern und Betreuer. Leonora Rotter und Mila Hartl stellten sich zum ersten mal einem Wettbewerb in der Halle. Der Wettbewerb in Rain stellte einen guten Test dar für das eigene Hallensportfest in der Neuburger Parkhalle am Samstag, 22. Februar, dar

Ergebnisse des TSV Neuburg

Kinder M9, Vierkampf (30m/Zonenweitsprung/Medizinballstoß/2-Rundenlauf) 2. Din Nuhanovic (5,4/3,00/12,5/35,0) 1900; 4. Jonas Meyer (5,7/2,40/13,0/38,4) 1687; 10. Damian Poliak (6,0/2,20/13,0/41,4) 1480.

Kinder M10, Fünfkampf (35m/Hoch/Standweit/Stoß-Dreikampf/4-Rundenlauf) 6. Louis Mayer (6,1/0,85/1,53/12,50/1.23,9) 1198.

Männl. Jugend M13, Fünfkampf (35m/Hoch/Standweit/Kugel/6-Rundenlauf) 2. Klaus Jennissen (5,7/1,16/2,04/4,80/2.05,6) 1627.

Männl. Jugend M14, Fünfkampf (35m/Hoch/Standweit/Kugel/8-Rundenlauf) 3. Bosse Hess (verl./1,20/verl/verl./verl.) 318.