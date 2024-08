Vinzenz Fortner (TSV Neuburg): „Schritt für Schritt auf der Karriereleiter

Die Olympischen Sommerspiele in Paris sind gerade einmal zwei Wochen vorbei - und schon macht sich die nächste Generation bereit. Vinzenz Fortner ist gerade einmal 15 Jahre und durfte sich in diesem Sommer mit der bundesweiten Elite messen. Über seine Paradedisziplin, die 800 Meter, trat er gegen die schnellsten Läufer seiner Altersklasse an. Bei den deutschen Meisterschaften in Koblenz erreichte er den vierten Rang. Für den jungen Athleten des TSV Neuburg ist das aber erst der Anfang seiner Laufbahn.

