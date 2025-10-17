Bezirksliga Nord: Zum Hinrunden-Abschluss sollen weitere Punkte her

Ein erfolgreiches Wochenende liegt hinter den Neuburger Teams in der Fußball-Bezirksliga Nord. Während der VfR Neuburg den Primus TSV Haunstetten besiegte (2:0), fuhr die SpVgg Joshofen Bergheim einen Kantersieg gegen den VfL Ecknach (5:1) ein. Beide wollen nun an diese Leistung anknüpfen.

VfR Neuburg - TSV Wertingen (Samstag, 15 Uhr): „Es war eine sehr gute Leistung“, beschreibt Trainer Sebastian Habermeyer die Partie gegen den Tabellenführer aus Haunstetten und fügt an: „Es gibt kaum etwas zu kritisieren und jeder ist auf seine Leistung gekommen.“ So traten die Lila-Weißen von Beginn an dominant auf und ließen nur wenige Chancen des Gegners zu. Zusätzlich beendete Leon Beran mit seinem Doppelpack die eigene Torflaute und konnte seine ersten Scorerpunkte sammeln. „Ihm ist eine große Last vom Herzen gefallen“, erklärt der Spielertrainer und fügt an: „Die gesamte Mannschaft hat sich sehr für ihn gefreut.“ Vor allem beim zweiten Tor habe man laut Habermeyer seine „unnachahmlichen Qualitäten“ sehen können.

Diese sollen auch in der kommenden Partie gegen den TSV Wertingen zum Tragen kommen. Die Gäste sind seit mittlerweile sechs Partien ohne Sieg und belegt aktuell den vorletzten Tabellenplatz. Zusätzlich besitzt der Abstiegskandidat zusammen mit dem Tabellenletzten FC Gundelfingen II die schlechteste Offensive der Liga. Habermeyer ist überrascht von den bisherigen Auftritten des Landesliga-Absteigers: „Sie stehen aktuell etwas mit dem Rücken zur Wand und haben wenig zu verlieren. Insgesamt konnte Wertingen seine Abgänge im Sommer wohl nicht kompensieren.“

„Eklige Wochen“ stehen nun bevor

Vor der Winterpause stünden laut dem VfR-Coach noch „eklige Wochen“ an. So werde es bei den niedrigeren Temperaturen und schlechteren Platzverhältnissen vor allem auf das Kämpferische angekommen. Zusätzlich erwartet Habermeyer, dass sich im Klassement die Spreu vom Weizen etwas trennen wird: „Aktuell sind viele Teams auf einem Niveau und es konnte sich noch kein Spitzenteam herauskristallisieren.“ In den „kalten Monaten“ werden einige Mannschaften nach Einschätzung des Mittelfeldakteurs „wohl weniger mithalten können“. Wohin der Weg der Lila-Weißen führen wird, sei derweil noch unklar: „Wir haben sowohl sehr gute als auch mäßige Leistung unserer Mannschaft gesehen“, erklärt Habermeyer und ergänzt: „Wir müssen weiterhin 100 Prozent auf den Platz bringen.“

Das Ziel für dieses Wochenende ist indes klar: Der erste „Dreier“ seit vier Heimspielen soll unbedingt eingefahren werden. Gegen den TSV Wertingen kann der 30-Jährige auf den gleichen Kader wie zuletzt gegen den TSV Haunstetten zurückgreifen. Insgesamt wollen die Lila-Weißen im letzten Spiel der Hinrunde nochmals näher an die Spitzenteams heranrücken: „Wir wollen wieder drei Punkte einfahren, um uns zur Halbzeit der Saison oben festzusetzen.“

FC Horgau - SpVgg Joshofen-Bergheim (Sonntag, 15 Uhr): Die SpVgg Joshofen-Bergheim zählt weiterhin zu den formstärksten Mannschaften der Liga und konnte auch am vergangenen Wochenende mit dem Kantersieg gegen den VfL Ecknach (5:1) ein Ausrufezeichen setzen. „Wir waren die klar bessere Mannschaft und hätten sogar noch mehr Tore erzielen können“, fasst Trainer Jonas Zeller zusammen. Laut dem Defensivakteur habe jedoch auch die Defensive ein Lob verdient, da die Drangphasen der gefährlichen VfL-Offensive konsequent verteidigt wurden: „Jeder hat sich in die Bälle geschmissen und wir haben kollektiv gekämpft.“ Zeller sieht die Ergebnisse der vergangenen Wochen als „logische Folge der Entwicklung“ aus den bisherigen Saisonpartien. So hätten sich sowohl die Trainingseinheiten als auch die Mentalität seit der Niederlagen-Serie am Anfang der Spielzeit geändert und man sei konsequenter und konzentrierter geworden. „Uns fliegt der Erfolg nicht zu, sondern wir arbeiten wöchentlich hart, um den Klassenerhalt zu erreichen“, erklärt der Übungsleiter. Vor allem offensiv haben sich die Blau-Roten mit 13 Treffern aus den vergangenen vier Partien mehr als etabliert.

Horgau tritt mit Selbstvertrauen auf

Auch am Sonntag soll beim FC Horgau erneut ein „Dreier“ eingefahren werden. Der FCH konnte in den vergangenen vier Partien nur vom Ligaprimus TSV Haunstetten geschlagen werden und dürfte daher mit Selbstvertrauen aufspielen. Zeller weist auf die einfachen Grundsätze hin: „Wir haben alle gesehen, dass einfacher Fußball Punkte bringt. Mit Horgau treffen wir auf eine körperliche und gefestigte Bezirksliga-Mannschaft.“ Beim „Kraftakt“ gegen in Horgau steht Zeller der gleiche Kader wie in der vergangenen Woche zur Verfügung.

Für die Blau-Roten gilt es, den Schwung der vergangenen Woche auch in die letzte Partie der Hin- sowie die anschließende Rückrunde mitzunehmen. Vor allem die Offensive, welche laut Zeller „unglaublich viel Qualität“ mit sich bringe, solle der Spielvereinigung den frühzeitigen Klassenerhalt sichern. Das Derby gegen den VfR Neuburg am ersten Spieltag der Rückrunde wirft dabei noch kaum seinen Schatten voraus: „Wir wollen alle gegen Horgau bestehen und den Abstand auf die Abstiegsränge vergrößern“, erklärt Zeller und fügt an: „Das Derby gegen den VfR hat für uns zum jetzigen Zeitpunkt noch überhaupt keine Priorität.“