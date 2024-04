Fußball-Bezirksliga Nord

Der VfR Neuburg hat sein Ziel erreicht

Plus Bezirksligist richtet den Blick bereits auf die kommende Saison. Zunächst steht das Heimspiel gegen die SSV Glött an.

Von Luis Ball

Am vergangenen Wochenende hat der VfR Neuburg seinen ersten Auswärtssieg in diesem Kalenderjahr beim SV Holzkirchen gefeiert und Platz vier in der Tabelle gehalten. Mit dem 2:0 festigt sich die Mannschaft von Trainer Marco Küntzel und Co-Trainer Sebastian Habermayer im oberen Tabellendrittel und blickt der anstehenden Partie gegen den Abstiegskandidaten SSV Glött positiv entgegen. Zu Hause möchten die Neuburger am Samstag (15 Uhr) weiter auf Punktejagd gehen.

Habermayer verrät, dass der Sieg gegen Holzkirchen ein ganz wichtiger war und die Mannschaft das Spiel unbedingt gewinnen wollte, damit „unten nichts mehr anbrennt“. Dass die Ottheinrichstädter bis zu diesem Spiel auswärts keinen Sieg im Jahr 2024 eingefahren hatten, war Habermayer gar nicht bewusst und bestätigte damit auch, dass diese Statistik vor dem Spiel nicht thematisiert wurde.

