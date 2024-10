Die „NR-Elferkette“ mit Moritz Maurer vom Fußball-Kreisklassisten FC Zell/Bruck

Vor einer wichtigen Partie steht Fußball-Kreisklassist FC Zell/Bruck am Sonntag (14 Uhr). Im Heimspiel gegen den SC Rohrenfels benötigen die Rot-Weißen jeden Zähler, um nicht noch tiefer in den Abstiegsstrudel zu rutschen. Dabei mithelfen wird auch der 19-jährige Offensivakteur Moritz Maurer, den wir in unserer Serie „NR-Elferkette“ auf eine etwas andere Art und Weise genauer vorstellen.

