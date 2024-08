NR-Kicktipp: Elf Trainingsbälle für den Sieger

Neue Fußball-Saison, neue Serie: Mit Beginn der Spielzeit 2024/25 startet die Neuburger Rundschau in Zusammenarbeit mit Sport Dünstl in Neuburg den „NR-Kicktipp“! Dabei haben die Vereine von der Kreisliga abwärts aus dem NR-Verbreitungsgebiet die Gelegenheit, nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz ihr Fachwissen und Können unter Beweis zu stellen. Das Coole dabei: Dem Gesamtsieger winkt am Ende der Saison eine schöne Belohnung!

Dirk Sing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreisliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bergheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis