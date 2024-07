NR-Laufserie: Rund um den Stätteberg Unterhausen

Laufen mit der Neuburger Rundschau: Hier stellen wir Lauftouren in Neuburg und Umgebung vor. Zahlreiche Trips warten darauf, entdeckt und nachgelaufen zu werden. Die Vorschläge stammen in Zusammenarbeit mit dem TSV 1862 Neuburg und dessen Läufer Anton Lautner.

Die sechste Lauftour führt den interessierten Läufer rund um den Stätteberg bei Unterhausen. Der Startort zu dieser waldreichen Runde beginnt bei einem kleinen Parkplatz, der etwa zwei Kilometer in westlicher Richtung von der Ortsmitte Unterhausen (Kirche) liegt. Der Stätteberg liegt als markanter Sporn zwischen Donau und Kleiner Paar in der Landschaft zwischen Oberhausen und Burgheim. Am Parkplatz kann sich der Läufer an einer Info-Tafel über die Wegführung und besondere Sehenswürdigkeiten informieren. Im Übrigen ist auch der Weg ausgeschildert, auch wenn zur Sommerzeit die Richtungsschilder teilweise von Brennnesseln und Unkraut zugewuchert sind. Am Waldrand wird die Laufapp gestartet. Der befestigte Weg führt knapp 500 Meter am Waldrand entlang und dann geht es in den Forst. Daher der Ratschlag, am Mückenschutz nicht zu sparen.

Die Lauftour folgt nun geradeaus auf einem mit Gras bewachsenen Fahrweg, der später leicht hinauf zum Stätteberg ansteigt. Leider ist die gut erhaltene Wallanlage und die dazugehörende Keltensiedlung vom Laufweg aufgrund der wuchernden Vegetation kaum zu sehen. Hier fand man auf einem flachen Fundament einen Brandopferplatz, darin eine ungeheure Scherbenmasse und einen Bronzedolch. Tipp: Im Spätherbst oder im Frühling diese Tour machen.

Icon Vergrößern Das Vorankommen ist hier etwas erschwert. Foto: Anton Lautner Icon Schließen Schließen Das Vorankommen ist hier etwas erschwert. Foto: Anton Lautner

Etwa nach zwei gelaufenen Kilometern biegt die Tour scharf links ab, die Laufstrecke führt nun steil zur Donau hinunter. Dort erreicht der Läufer den Felsenspitz - ein Jura-Ausläufer, der hier mit 30 Höhenmeter die Donau überragt. Die Donau erzwang sich hier einen Durchbruch in Richtung Neuburg und Ingolstadt. Zuvor floss der Donaustrom durch das Urdonautal in Richtung Dollnstein und Eichstätt.

Wir folgen nun einem Pfad entlang der Friedberger Ach und später der Kleinen Paar. Das jüngste Hochwasser hat hier stellenweise Totholz angeschwemmt, das Vorankommen ist für gut 500 Meter etwas erschwert. Bei Glück kann man am Gewässer auch Wasservögel sehen. Leicht ansteigend verlassen wir die Kleine Paar und erreichen dann wieder den Silbermannstein. Von hier führt der Rückweg auf bekanntem Geläuf zum Parkplatz.

Icon Vergrößern Die Route bietet einige herrliche Ausblicke. Foto: Anton Lautner Icon Schließen Schließen Die Route bietet einige herrliche Ausblicke. Foto: Anton Lautner

Jogger sind auf der Runde über knapp fünf Kilometer in gemütlichem Tempo 45 Minuten unterwegs, die Laufrunde kann bei einem Start ab Ortsmitte Unterhausen (Kirche) auf knapp zehn Kilometer verlängert werden. Die Verlängerung der Lauftour ist durchgehend asphaltiert.