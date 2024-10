NR-Sportcheck: Handball mit Paul Schönacher vom TSV Neuburg

Paul Schönacher ist mächtig fleißig. Bei den Handballern des TSV Neuburg spielt der 13-jährige Schüler gleich in zwei Mannschaften – sowohl bei der C- als auch B-Jugend. Und bei beiden Teams zählt der Kreisläufer zu den absoluten Leistungsträgern. In unserer Serie „NR-Sportcheck“ stellt Paul seine Lieblingssportart einmal etwas genauer vor.

1.- Wie ich zum Handball gekommen bin...

Paul Schönacher: Ich spiele eigentlich erst seit rund eineinhalb Jahren Handball. Damals bin ich über einen Freund, der mittlerweile für einen höherklassigen Verein aktiv ist, dazu gekommen. Nachdem es mir von Anfang an sehr viel Spaß gemacht hat, bin ich bis heute dabei geblieben.

2.- Das zeichnet Handball für mich aus...

Schönacher: Zum einen gefällt mir einfach das hohe Tempo, das beim Handball an den Tag gelegt wird. Zum anderen spielt auch das körperliche Element eine große Rolle, was ich ziemlich cool finde. Das ist nicht wie beispielsweise beim Fußball, wo die Leute nach nahezu jedem Kontakt ständig auf dem Boden liegen. Beim Handball geht’s schon richtig zur Sache. Was natürlich sehr schön ist, dass es sich um einen Mannschaftssport handelt. Man gewinnt und verliert immer gemeinsam.

3.- Das nervt mich hin und wieder am Handball...

Schönacher: Hin und wieder die Schiedsrichter-Entscheidungen. Aber ich glaube, dass das letztlich bei jeder Sportart der Fall ist. Naja, und Niederlagen sind natürlich auch blöd.

4.- So viel Zeit investiere ich ins Handball...

Schönacher: Ich trainiere zweimal in der Woche: Am Mittwoch von 17 bis 19 Uhr mit der C- beziehungsweise B-Jugend sowie am Freitag von 18.30 bis 20 Uhr, wobei hier auch noch die Herren- und weitere Jugendspieler hinzukommen. Am Wochenende stehen darüber hinaus immer noch die Punktspiele mit meinen beiden Teams auf dem Programm.

5.- Meine persönlichen Ziele beim Handball...

Schönacher: Durch das Handball möchte ich selbst sportlicher werden. Was die eigenen Ambitionen betrifft: Ein Wechsel zu einem „großen“ Verein muss für mich jetzt nicht unbedingt sein, da ich hier beim TSV Neuburg meine Freunde habe, mit denen es einfach ungemein viel Spaß macht. Nachdem es ja aktuell keine Herrenmannschaft gibt, wäre es sicherlich eine coole Sache, in einigen Jahren mit ihnen zusammen dort zu spielen.