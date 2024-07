NR-Sportcheck: Tischtennis mit Jakob Sens vom BSV Neuburg

Tischtennis ist die ganz große sportliche Leidenschaft von Jakob Sens. In der vergangenen Spielzeit stand der 15-jährige Gymnasiast für die dritte Herrenmannschaft des BSV Neuburg an der Platte. In unserer Serie „NR-Sportcheck“ stellt Jakob seine Lieblingssportart einmal etwas ausführlicher vor.

1. Wie ich zum Tischtennis gekommen bin...

Jakob Sens: Nachdem ich im Alter von elf Jahren mit dem Fußballspielen aufgehört habe, da es mir einfach keinen Spaß mehr gemacht hat, habe ich mich nach einer anderen Sportart umgesehen. Irgendwie bin ich auf die Idee gekommen, mal bei der Tischtennis-Abteilung des BSV Neuburg vorbeizuschauen. Im Laufe der Zeit sind dann auch noch ein paar Freunde von mir dazugekommen, was das Ganze noch cooler gemacht hat. Seitdem bin ich beim Tischtennis beziehungsweise BSV Neuburg geblieben.

2. Das zeichnet Tischtennis für mich aus...

Sens: Das Wichtigste für mich ist, dass es sich beim Tischtennis um eine Sportart handelt, bei der man sich richtig bewegen muss. Im Gegensatz zu Fußball ist Tischtennis jedoch kein klassischer Kontaktsport, was mir auch ganz gut gefällt. Positiv finde ich auch, dass man bei Punktspielen immer als Mannschaft antritt. Man gewinnt und verliert daher zusammen.

3. Das nervt mich hin und wieder am Tischtennis...

Sens: Was ich wirklich schade finde, ist die Tatsache, dass es bei uns keine Jugendmannschaft gibt und ich daher ausschließlich im Erwachsenen-Bereich spielen muss. Daher wäre es schon klasse, wenn sich wieder mehrere Jugendliche finden würden, um ein Team zu bilden. Auf das Spiel selbst bezogen: Wenn dein Gegner den Ball immer wieder auf die Tisch- oder Netzkante spielt, dann ist das schon ziemlich nervig. Ansonsten bin ich glücklicherweise eher ein ruhiger Typ, den nichts so schnell aus der Fassung bringt.

4. So viel Zeit investiere ich in Tischtennis...

Sens: Ich trainiere jeweils am Montag und Donnerstag rund 90 Minuten. Dazu kommen dann während der Punktrunde am Wochenende noch die Heim- und Auswärtsspiele mit der Mannschaft.

Icon Vergrößern Spielt Tischtennis beim BSV Neuburg: Jakob Sens. Foto: Dirk Sing Icon Schließen Schließen Spielt Tischtennis beim BSV Neuburg: Jakob Sens. Foto: Dirk Sing

5. Mein persönliches Ziel beim Tischtennis...

Sens: Mein vorrangiges Ziel ist, dass ich in unseren Herrenmannschaften entsprechend aufsteige. Nachdem ich ja aktuell im dritten Team spiele, wäre es eine tolle Sache, wenn ich in der kommenden Saison mal in der „Zweiten“ aushelfen könnte. Persönlich möchte ich natürlich mein eigenes Spiel immer weiter verbessern.