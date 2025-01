Saltos und Flick-Flacks: Turnen ist die große Leidenschaft von Sofia Meding

Turnen ist die große Leidenschaft von Sofia Meding. Sie hat bereits an zahlreichen Wettkämpfen teilgenommen und viele Podestplätze erreicht. Saltos oder Flick-Flacks sind für die Nachwuchssportlerin des TSV Neuburg kein Problem. In unserer Serie „NR-Sportcheck“ stellt die Zwölfjährige ihre Lieblingssportart einmal etwas ausführlicher vor.

1. Wie ich zum Turnen gekommen bin

Sofia Meding: „Eigentlich turne ich schon immer, weil auch meine Eltern die Sportart ausgeübt haben. Zunächst war ich beim Kinderturnen, mit sechs Jahren bin ich dann in den Verein zum TSV Neuburg gekommen. Ich schaue auch immer, wenn Turnen bei Olympia im Fernsehen läuft. Meine Vorbilder sind Simone Biles und Lukas Dauser, der ja inzwischen in Neuburg lebt. Die Sportart macht mir einfach sehr viel Spaß.“

2. Das zeichnet Turnen für mich aus

Sofia Meding: „Sehr schön finde ich, viele neue Sachen zu lernen. Es macht mir viel Spaß, mich zu bewegen. Am besten gefällt mir das Bodenturnen. Saltos oder Flick-Flacks machen mir große Freude. Außerdem gehören noch Sprung, Reck, Stufenbarren und Schwebebalken dazu.“

3. Das nervt mich hin und wieder am Turnen

Sofia Meding: Beim Stufenbarren tun mir gelegentlich die Hände weh. Und beim Schwebebalken muss man sehr konzentriert sein, sonst kann man runterfallen. Ich mag auch das lange Aufwärmen nicht, weiß aber, dass es sehr wichtig ist. Denn am liebsten würde ich sofort loslegen. Oft bin ich vor Wettkämpfen auch sehr nervös, obwohl ich weiß, dass ich die Übungen eigentlich kann. Meistens klappt es dann auch und ich erreiche gute Platzierungen.“

4. So viel Zeit investiere ich ins Turnen

Sofia Meding: „Wir trainieren beim TSV Neuburg zweimal in der Woche. Montags und mittwochs jeweils zwei Stunden. Am Donnerstag habe ich in der Schule eine Stunde Akrobatik, wobei wir dort nur Bodenturnen machen. Außerdem turne ich sehr viel daheim. Wir haben einen kleinen Schwebebalken, auf dem ich üben kann. Auch im Wohnzimmer und auf der Couch turne ich gerne. Oder im Garten, wo wir ein Trampolin haben. Am liebsten turne ich also immer irgendwie.“

5. Mein persönliches Ziel beim Turnen

Sofia Meding: „Ich würde sehr gerne bei bayerischen Meisterschaften mitmachen. Bereits dort dabei zu sein, würde mir viel bedeuten. Es ist mein Traum, bei einem großen Event mitzumachen. Insgesamt will ich immer besser werden, neue Tricks lernen und bei Wettkämpfen auf dem Podest landen.“

Beweglich: Sofia Meding hat als kleines Kind mit dem Turnen angefangen. Foto: Benjamin Sigmund