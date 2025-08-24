Spieler und Anhänger des ERC Ingolstadt geben auf dem Fanfest in Latsch richtig Gas

Es gehört mittlerweile zum Trainingslager des ERC Ingolstadt wie die Apfelbäume zu Latsch. Gemeint ist das Fanfest, bei dem die Anhänger in Südtirol die Möglichkeit haben, in lockerer und entspannter Atmosphäre mit den Spielern, Trainern und Verantwortlichen der Panther zu sprechen, sich auszutauschen, Autogramme zu sammeln, Bilder zu schießen oder ein Bierchen zu trinken.

Rund 100 Fans, welche ihre Mannschaft auch in diesem Jahr nach Latsch begleitet haben, nutzten am Samstagnachmittag direkt vor dem IceForum diese Gelegenheit. Die Panther-Verantwortlichen hatten dazu unter anderem rund 100 Liter Freibier sowie antialkoholische Getränke spendiert, eine Tischtennis-Platte aufgestellt, an der zunächst Leon Hüttl, Brett Brochu, Sam Ruopp und Chris Jandric ihr Können mit Ball und Schläger zeigten, sowie - wie schon 2024 - eine ganz besondere Ausfahrt organisiert. In Zusammenarbeit mit ihrem Partner Audi durfte sich die Anhängerschaft von den ERCI-Akteuren Daniel Pietta, Daniel Schmölz und Peter Spornberger durch die bergige Landschaft chauffieren lassen. „Nachdem diese Aktion bereits im vergangenen Jahr bei den Fans sehr gut angekommen ist, haben wir uns entschieden, die Audi-Fahrten auch diesmal wieder anzubieten“, sagt Manuel Wiesinger vom ERC Ingolstadt.

Gaben auch an der Tischtennis-Platte eine gute Figur ab: Die Panther-Profis Leon Hüttl (links) und Brett Brochu (rechts) Foto: Dirk Sing

Sehr zur Freude von Britta Ott sowie Hannes und Les Häusler, die bereits seit „Jahnstraße-Zeiten“ glühende Anhänger der Panther sind. „Dieses Fanfest bietet uns eine tolle Chance, mit den Spielern näher in Kontakt zu treten, diese etwas besser kennenzulernen und sich mit ihnen ganz entspannt zu unterhalten“, berichtet Ott, die sich mit ihren beiden langjährigen Freunde die Spritztour mit einem Profi freilich nicht entgehen lassen wollten. „Wir haben uns einfach wahllos vor ein Auto gestellt und gewartet. Dass wir dann mit unserem Neuzugang Peter Spornberger gefahren sind, hat sich für uns im Nachhinein als wahrer Glücksgriff erwiesen“, meint Hannes Häusler. Bei der rund 20-minütigen Fahrt kam das Trio mit dem Verteidiger, der selbst in Ritten (Südtirol) geboren und damit ein „waschechter“ Lokalmatador ist, schnell in ein unterhaltsames, kurzweiliges und interessantes Gespräch. Dabei wurde sich nicht nur über die Vorzüge der Region, seinen vorherigen Dienstwagen in Bozen, die Fans im Eishockey-Sport oder seine Vertragsdauer, sondern auch intensiv über den Barthelmarkt in Ingolstadt ausgetauscht.

Beim Fanfest des ERC Ingolstadt in Latsch mischten sich die Panther-Profis unter die Anhänger. Foto: Dirk Sing

„Wenn man auf einem etwas engeren Raum in einem Auto sitzt, unterhält man sich doch etwas anders. Man hat am Beispiel von Peter gesehen, dass das ganz normale und sympathische Jungs sind. Und genau das ist das Tolle“, schwärmt Hannes Häusler. Auch Britta Ott zeigte sich von ihrem „Chauffeur“ wahrlich begeistert: „Peter war extrem locker und natürlich. Man konnte wirklich über alles mit ihm reden - ganz im Gegensatz zu Fußballspielern, die zumeist doch ziemlich abgehoben und diesbezüglich eine andere Liga sind.“ Nach rund zweieinhalb Stunden bei bestem Wetter und noch besserer Laune ging das stimmungsvolle Zusammentreffen langsam zu Ende. Und nicht nur „Rennfahrer“ Peter Spornberger hatte dann die Gewissheit, „neue“ Fans und viele Sympathien an diesem Nachmittag gewonnen zu haben.