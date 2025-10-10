Bezirksliga Nord: VfR Neuburg und SpVgg Joshofen-Bergheim testen die Topteams der Liga

Anspruchsvolle Aufgaben haben am Samstag in der Fußball-Bezirksliga Nord der VfR Neuburg und die SpVgg Joshofen-Bergheim vor der Brust. Während die Lila-Weißen beim Spitzenreiter TSV Haunstetten gastieren (14 Uhr), bekommt es der Aufsteiger daheim mit dem Tabellendritten VfL Ecknach zu tun (15 Uhr).

TSV Haunstetten - VfR Neuburg (Samstag, 14 Uhr): „Es war eine solide Partie von uns“, fasst Trainer Sebastian Habermeyer das vergangene Match gegen den TSV Meitingen (0:0) zusammen. Vor allem die Defensive lobt der Mittelfeldakteur, nachdem man wieder einmal ohne Gegentor geblieben war. Dies war (erneut) dem starken Torhüter Dominik Jozinovic zu verdanken, der abermals einen Elfmeter parierte und den Lila-Weißen damit den Punkt sicherte. Bei jener Rettungstat verletzte sich der VfR-Schlussmann jedoch schwerer und musste ausgewechselt werden. „Er wird uns auf unbestimmte Zeit fehlen“, erklärt Habermeyer und fügt an: „Das schmerzt uns natürlich. Jedoch wird unser Ersatztorhüter Peter Kraus seinen Job sehr gut erledigen.“

Zudem verpasste auch Ferdinand Fischer-Stabauer die vergangene Partie aufgrund seines angefangenen Studiums in Passau. Der Offensiv-Akteur wird laut Habermeyer „bis auf Weiteres nicht zur Verfügung stehen“ und daher in nächster Zeit fehlen. Um so wichtiger wäre es daher, dass bei Neuzugang Leon Beran endlich der erhoffte und ersehnte Knoten platzt. Bisher konnte der junge Angreifer noch keinen Treffer erzielen und blieb in den meisten Partien auch eher unauffällig. Von seinem Spielertrainer bekommt der Ex-Rieder dennoch den Rücken gestärkt: „Ihm fehlt aktuell einfach das Glück und auch das Selbstvertrauen. Er muss einfach nur den Bock umstoßen, um wieder erfolgreich zu sein.“

VfR Neuburg muss auf ein Trio verzichten

Bereits am Samstag bietet sich für Beran die nächste Gelegenheit, sich ein Erfolgserlebnis zu holen. Der Kontrahent aus Haunstetten ist seit mittlerweile sechs Partien in Folge ungeschlagen und konnte die Tabellenführung auf sechs Punkte ausbauen. Zusätzlich besitzen die Rot-Weißen die beste Offensive (31 Tore) der Liga. „Haunstetten ist aktuell souverän Tabellenführer“, weiß Habermeyer und ergänzt: „Wir erwarten einen kleinen ekligen Platz und stellen uns auf einen heißen Fight ein.“ Trotz der Tatsache, dass neben Jozinovic und Fischer-Stabauer auch der angeschlagene Sandi Omanovic nicht zur Verfügung stehen wird, gint Habermeyer ein klares Ziel aus: „Wir wollen mit drei Punkten den Anschluss nach oben nicht verlieren.“

SpVgg Joshofen-Bergheim - VfL Ecknach (Samstag, 15 Uhr): Lediglich eine Niederlage musste die SpVgg Joshofen-Bergheim in den vergangenen fünf Partien hinnehmen. Zuletzt sprang ein 1:1-Remis beim BC Rinnenthal heraus. „Wir sind mit dem Unentschieden zufrieden“, erklärt Spielertrainer Jonas Zeller und fügt an: „Die Platzbedingungen waren sehr schlecht und es war insgesamt keine gute Partie.“ Zusätzlich trat die Spielvereinigung mit „schweren Beinen“ aus der „englischen Woche“ an, was vor allem in der zweiten Hälfte zu spüren gewesen sei. Dennoch habe man es laut Zeller geschafft, vor allem im ersten Abschnitt wieder eine gute Leistung auf den Platz zu bringen und erneut zu punkten.

Den SpVgg-Coach ärgert derweil nach wie vor die Niederlage beim TSV Gersthofen: „Wir haben zu viele eigene Fehler gemacht und hätten sogar drei Punkte einfahren können.“ Insgesamt sei man aber mit der Punktausbeutung aus den vergangenen Begegnungen zufrieden. „Wir haben gut gepunktet und hätten sogar noch mehr Zähler einfahren können“, bilanziert Zeller. Grund für den Leistungsanstieg seien vor allem die Umstellungen innerhalb der Mannschaft. „Wir haben an zahlreichen Stellschrauben gedreht und einiges verändert“, erklärt der Spielertrainer und fügt an: „Mittlerweile haben wir uns an das Tempo der Liga gewöhnt und können besser mithalten.“ Den Abstand auf die Abstiegsplätze konnte der Aufsteiger auf vier Punkte ausweiten. Dadurch sei laut Zeller vor allem das Selbstvertrauen gestiegen: „Offensiv haben wir uns sehr verbessert und erzielen mittlerweile konstant Tore.“ Dennoch sei man mit der eigenen Leistung noch nicht komplett zufrieden, da „sowohl defensiv als auch offensiv“ immer noch „Verbesserungsbedarf“ bestehe.

Neues Sturmtrio will auch gegen Ecknach treffen

Am Samstag duelliert sich die Spielvereinigung mit dem drittplatzierten VfL Ecknach. Die Gäste sind seit drei Partien ungeschlagen, kamen jedoch am vergangenen Spieltag nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen den abstiegsbedrohten TSV Wertingen hinaus. „Wir haben uns mittlerweile gefunden und können auch gegen Gegner aus dem oberen Tabellendrittel gut bestehen“, sagt Zeller. Mit dem neu gefundenen Sturmtrio Julian Sager, Noah Zeller und Robert Zisler wollen die Rot-Blauen nun auch gegen Ecknach möglichst einen „Dreier“ einfahren.