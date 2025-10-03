Icon Menü
SpVgg Joshofen-Bergheim: Kapitän Elias Zeller enthüllt Geheimnisse und Spieler-Typen

Lokalsport

NR-Teamcheck: SpVgg Joshofen-Bergheim hat eine „absolute Legende“ als Betreuer

In einer neuen Auflage des „NR-Teamchecks“ verrät der Kapitän der SpVgg Joshofen-Bergheim,Elias Zeller,einige Geheimnisse rund um den Fußball-Bezirksligisten.
Von Max Neff
    •
    •
    •
    Der „harte Hund“ Dominik Rehm (links) mit Jonas Zeller (rechts) beim Spiel gegen den FC Gundelfingen II.
    Der „harte Hund“ Dominik Rehm (links) mit Jonas Zeller (rechts) beim Spiel gegen den FC Gundelfingen II. Foto: Walter Brugger

    Nach einem durchwachsenen Saisonstart hat sich der Bezirksliga-Aufsteiger SpVgg Joshofen-Bergheim mittlerweile in der Tabellenmitte etabliert. Nach einer Niederlage gegen den Tabellenvierten TSV Gersthofen, hofft die Spielvereinigung, am Sonntag gegen den BC Rinnenthal zu punkten. In unserer Serie „NR-Teamcheck“ stellt Kapitän Elias Zeller die Mannschaft vor und verrät das ein oder andere Geheimnis.

