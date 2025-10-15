Stockschießen: Aufstiegsserie des SV Bertoldsheim geht weiter

Gelingen den Stockschützen des SV Bertoldsheim weitere erfolgreiche „Klettertouren“, werden sie noch auf dem „Olymp“ ihrer Sportart landen. Die erste Mannschaft, die an Stockschützen-Meisterschaften und Liga-Wettkämpfen teilnimmt, präsentierte sich auch in dieser Saison auf der Überholspur. Das „Flaggschiff“ in der Besetzung Anton Trenkler, Gerhard Gabriel, Gerhard und Markus Fieger schaffte inzwischen den achten Aufstieg in Folge und startet somit in der kommenden Saison in der Bezirksliga.

Den Wettbewerb „Duo-Herren“ schlossen die Bertoldsheimer mit dem zweiten Platz ab. Dies bedeutet den Aufstieg in die Kreisoberliga. Beim „Duo-Mix“ bestritten die SVB‘ler als Aufsteiger die Punktrunde. Platz vier reichte dabei für den Klassenerhalt. Als Aufsteiger hielt auch die zweite Mannschaft ihr Klassenziel mit dem neunten Platz in der Kreisklasse A. Abteilungsleiter Alexander Weigl denkt allerdings schon in ganz anderen Sphären. „Das Ziel unserer ersten Mannschaft für die anstehende Saison ist die Bezirksoberliga,“ gibt sich der Spartenleiter erfolgsverwöhnt.