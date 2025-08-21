SV Klingsmoos feiert ein Kreisliga-Torspektakel daheim gegen die DJK Gebenhofen-Anwalting

Der SV Klingsmoos dominiert zu Hause gegen die Aufsteiger von der DJK Gebenhofen-Anwalting mit einem 4:1. Der FC Rennertshofen musste sich beim Tabellenführer FC Affing 0:2 geschlagen geben

SV Klingsmoos – DJK Gebenhofen-Anwalting 4:1: Einen verdienten 4:1-Heimerfolg feierte der SV Klingsmoos gegen den Aufsteiger aus Gebenhofen. Basis war eine solide Abwehrleistung und die deutlich gefährlichere Offensive. Der SVK hatte von Beginn an ein leichtes Übergewicht und kam durch David Ibraimovic zur ersten Möglichkeit, der Ball ging aber am rechten Pfosten vorbei (10.). Wenig später gelang jedoch die Führung, als Florian Lenz nach Vorarbeit von Max Steierl aus 20 Metern wuchtig unter die Querlatte traf (15.). Ein weiterer Treffer von Ibraimovic wurde wegen Abseits aberkannt (24.), doch sein Kopfballtreffer nach schöner Flanke von Marius Brosi war dann ein-wandfrei (31.). Die einzige nennenswerte Möglichkeit der DJK vor der Pause hatte Sebastian Kinzel per Freistoß, der das Tor aber deutlich verfehlte (35.). Zwei weitere Gelegenheiten vor der Pause durch Florian Lenz aus 18 Metern und Marius Brosi, der einen Schritt zu spät kam, brachten nichts mehr ein. Im zweiten Abschnitt wirkten die Gäste etwas agiler, taten sich aber nach wie vor gegen die gut stehende SVK-Abwehrreihe schwer. Ein Schuss aus der zweiten Reihe von Markus Westermair ging über den Querbalken (50.), auf der Gegenseite stand Florian Lenz knapp im Abseits (57.). Nach einem Flachschuss von Marius Brosi, den Keeper Lerch nur abklatschen konnte, war David Ibraimovic erneut zur Stelle und schob zum 3:0 ein (58.). Fast postwendend konnte Sebastian Kinzel nach feiner Einzelleistung aber wieder auf 3:1 verkürzen (60.). Fast wäre sogar der Anschlusstreffer geglückt, doch in der 62. Minute rettete zunächst Matthias Hudler bei einem 30-Meter-Schuss und dann die Unterkante. In der Schlussphase hatte der SVK gegen die aufgerückte DJK beste Konterchancen. Zweimal vergab Florian Lenz (67.+71.), dann wurde Tobias Narr an der Strafraumgrenze gefoult, was aber ohne Konsequenzen blieb (80.). Nach einem Freistoß von Johannes Kranner war David Ibraimovic erneut zur Stelle und machte mit seinem drit-ten Treffer zum 4:1 den Deckel endgültig zu (86.).

FC Affing – FC Rennertshofen 2:0: Mit vier Siegen aus vier Spielen führt der FC Affing mit großem Vorsprung die Tabelle der Kreisliga Ost an. Gegen diese Übermacht kam auch der FC Rennertshofen nicht an. Stefan Simonovic brachte die Gastgeber in der 55. in Führung. In der 81. Minute dann bot sich dem FC Affing mit einem Strafstoß die Gelegenheit zum 2:0, die Ahmed Karaca nutzte.

TSV Rain II – SF Friedberg 4:0: Der TSV Rain/Lech II kam gut in die Partie und übernahm von Beginn an die Kontrolle. Die Mannschaft von Trainer Johannes Hanfbauer erspielte sich in der Anfangsphase mehrere gute Chancen, blieb aber zunächst glücklos im Abschluss. In der 15. Spiel-minute wurde der Offensivdrang schließlich belohnt: Blerand Kurtishaj setzte sich auf der linken Seite durch, legte quer auf Luca Trautwein, der zum 1:0 einschob. Nur zwei Minuten später war es erneut das Duo Kurtishaj-Trautwein, das fast identisch zum 2:0 traf. Rain blieb spielbestimmend und legte in der 28. Minute nach: Valentin Ricker star-tete zentral durch, lief alleine auf den Torwart zu und hob den Ball über diesen hinweg zum 3:0 ins Netz – sein bereits fünfter Saisontreffer. Mit dieser verdienten Führung ging es in die Pause. Auch in der zweiten Halbzeit zeigte sich Rain konzentriert und ließ wenig zu, während Friedberg vereinzelt zu Möglichkeiten kam. In der 65. Minute fiel dann der vierte Tref-fer: Valentin Ricker setze sich diesmal über die linke Seite durch und spielte den Ball flach vors Tor, wo Robin Böhm im Zentrum zur Stelle war und überlegt zum 4:0-End-stand einschob. Mit einer souveränen Vorstellung sicherte sich die Heimelf auch im vierten Punktspiel drei verdiente Zähler.

SC Griesbeckerzell – BSV Berg im Gau 1:1: Eine über 80 Minuten torlose Partie gab es beim SC Griesbeckerzell zu sehen, der den Aufsteiger BSV Berg im Gau empfing. Erst in der 82. Minute brachte Benedikt Schmeißer den BSV in Führung. Doch der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten. Es war bereits in der Nachspielzeit, als Berkay Öztürk das 1:1 schoss.