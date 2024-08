Spektakuläres Tennis im Donaumoos

Es ist wieder so weit: Am Freitag beginnen die Donaumoos-Open der Tennisabteilung des SV Karlshuld. Bei der mittlerweile 38. Auflage dieses Herren-Einzel-Turniers können die Zuschauer wieder hart umkämpfte Ballwechsel und spektakuläre Punkte bewundern. Das Traditionsturnier kann sich nach wie vor gegen höher dotierte Events behaupten und erwartet 80 Teilnehmer in den drei Konkurrenzen. Es ist wie immer ein Fixpunkt im Kalender vieler Tennisspieler.

Ab 12 Uhr starten die Vorrundenspiele auf den Plätzen des SV Karlshuld am Maurerstraßl. Freundlicherweise haben der SV Weichering und die TG Königsmoos ihre Anlagen zur Verfügung gestellt. Ohne die Unterstützung der befreundeten Klubs könnte ein Event in dieser Größe nicht durchgeführt werden. Die Spiele sind terminiert und bereits im Internet unter www.mybigpoint.de oder über den BTV/Turniere einzusehen.

Charly Zick ist bei den Herren A an „Eins“ gesetzt

Am Samstag geht es dann ab 9 Uhr weiter. Die Viertelfinals sind für Samstag (am Spätnachmittag) geplant, die Halbfinalspiele beginnen am Sonntag ebenfalls ab 9 Uhr. Die Endspiele finden zeitversetzt statt, wobei das Match um Platz eins bei den Herren A gegen 15 Uhr beginnen dürfte. Bei Letzteren ist Charly Zick (DR 232) vom MTTC Iphitos München an Nummer eins gesetzt. Er war sogar mit einigen Punkten in der ATP-Rangliste auf Position 1436 gelistet und stand in der Vergangenheit bereits im Endspiel der Donaumoos-Open. Am Start ist auch Oskar Bain Moreno de Vega (DR 296) vom TC Raschke Taufkirchen. Ben Brandl (DR 302) vom TC Friedberg ist an „Drei“ gesetzt und wird zu beachten sein. Auch Moritz Ott (LK 2,0) vom TC Schrobenhausen hat wieder gemeldet und könnte weit kommen. David Wilhelm vom SV Karlshuld versucht sich im starken Herren A-Feld und hofft, zu alter Leitungsstärke zurückzufinden.

Bei den Herren B haben 31 Spieler gemeldet. Zu den Favoriten zählt Simon Miksch (LK 7,0) vom SV Zuchering. Er wurde vor zwei Wochen Ingolstädter Stadtmeister bei der U 18. Lennard Gössel (LK 7,2) vom TC Grün-Weiß Gräfelfing wird an Nummer zwei gesetzt. Aber auch der Gastgeber SV Karlshuld hat vier Akteure in diesem Tableau platziert und könnte für die eine oder andere Überraschung sorgen. Viele Teilnehmer sind indes schon etliche Jahre dabei und kommen immer wieder gerne ins Donaumoos.

Auch Neuburgs Thomas Berneisch ist am Start

Die Herren 40-Konkurrenz ist mit 16 Teilnehmern voll besetzt. Topfavorit ist Evgeny Trushin (DR 68) vom DJK Würmtal München. Christophe Piot (DR 92) vom TC Neutraubling ist an „Zwei“ gesetzt und will wieder ins Endspiel. Gespannt sein darf man auch auf Matthias Schebitz (DR 144) vom SV Weichering. Thomas Berneisch (DR 230) vom TC Neuburg war im vergangenen Jahr im Finale und ist nicht mehr unter den Gesetzten. Josef Lehmeier vom SV Karlshuld konnte sich mit seiner LK 10,9 gerade noch qualifizieren.

Auch auf den auswärtigen Anlagen werden viele der gesetzten Spieler zu bewundern sein. Turnierleiter Wolfgang Prummer hat alle Partien bereits terminiert und hofft auf faire und verletzungsfreie Begegnungen.