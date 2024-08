Video-Tagebuch aus Latsch (3): Die ERCI-Profis beim Fußball und Fitnesscoach Max Schmierl im Interview

Auch in diesem Jahr führt der ERC Ingolstadt sein mittlerweile obligatorisches Trainingslager in Latsch (Südtirol) durch. Dabei bittet Cheftrainer Mark French seine Schützlinge zu zahlreichen Trainingseinheiten auf das Eis. Ebenso stehen am Freitag (20 Uhr) gegen die Iserlohn Roosters sowie am Sonntag (14 Uhr) gegen den EHC Olten zwei Testspiele im Rahmen des „Vinschgau-Cups“ auf dem Programm.

Unser Sportredakteur Dirk Sing ist ebenfalls in Latsch vor Ort und berichtet anderem in einem Video-Tagebuch rund um die Panther. In der dritten Folge wechseln die Kufencracks die Sportart und versuchen sich bei einem Fußballturnier. Ob Headcoach Mark French dabei einige unentdeckte Talente gesehen hat, verrät er in diesem Video. Ebenso spricht der neue Fitnesscoach des ERC Ingolstadt, Max Schmierl, über „sein“ Programm in Latsch sowie die Wichtigkeit des Off-Ice-Trainings.

Die Profis des ERC Ingolstadt wie hier (von links) Myles Powell, Alex Breton und Daniel Pietta gaben auch mit dem Fußball eine gute Figur ab. Foto: Dirk Sing