Burgheimer Tennisspieler können auch mit den Stöcken perfekt umgehen

So viel Betrieb herrscht wahrscheinlich nur einmal im Jahr auf den Asphaltbahnen der Stockschützen des TSV Burgheim. Abteilungsleiter Hans Dußmann und sein Organisationsteam hatten zur Gemeindemeisterschaft für Hobbystockschützen eingeladen - und zehn „Moarschaften“, darunter auch der Titelverteidiger aus Gansheim. kamen aus anderen Burgheimer Vereinen

Wie engagiert die Gelegenheits-Stockschützen bei der Sache waren, zeigte im Vorfeld bereits die rege Teilnahme an den gebotenen Trainingsmöglichkeiten. Durch dieses Turnier wollen die Stockschützen im Verein natürlich auch auf ihren Sport aufmerksam machen und weitere Interessenten für sich gewinnen. Mehr Glück aus meteorologischer Sicht hätten die Stockschützen am Wochenende gar nicht haben können, denn der Samstag bot ideale Wetterverhältnisse. Bevor es an die Jagd um die Daubennähe ging, bot der TSV ein Weißwurstfrühstück an. Anschließend begrüßte Dußmann die Akteure, verteilte die Starterkarten und betonte, dass der Spaß an der Freude doch im Mittelpunkt stehe.

Teams hatten sich bestens vorbereitet

Bereits nach den ersten Duellen war klar, dass sich die Teams gut auf das Turnier vorbereitet hatten. Im Vorfeld hoch gehandelte „Moarschaften“ mussten Punkte abgeben, während sich „Außenseiter“ nach vorn „schossen.“ Zur Mittagspause drängten sich die „Moarschaften“ des Soldaten- und Kameradenvereins Burgheim, des Tennisclubs, von „Vittl‘s Hüttn“ sowie der FC Bayern Fanclub aus Illdorf um die Spitzensplätze. Vieles sprach für die Reservisten, die sich nach Schnitzel mit Kartoffel- und Gurkensalat zur zweiten Halbzeit anfangs sehr zielsicher präsentierten. Doch abgerechnet wird bekanntlich erst nach dem Schlusspfiff. Während die Soldaten und Kameraden - wie auch die Illdorfer - auf der Zielgeraden patzten, war Fortuna aufseiten der Tennisspieler. Im finalen Duell mit den Frühschoppen-Keglern bogen sie einen nahezu aussichtslosen Rückstand noch einmal um und setzten sich an die Spitze des Turniers. Bei Punktgleichheit mit den Soldaten und Kameraden profitierten die Akteure des „weißen Sports“ von der außergewöhnlich guten Stockdifferenz von 54 Zählern.

Zehn Moarschaften „schossen" auf den Asphaltbahnen des TSV Burgheim die Gemeindemeisterschaft der Hobbystockschützen aus. Foto: Peter Maier

Nach Kaffee und Kuchen stand die Siegerehrung auf dem Programm. Dußmann und sein Organisationsteam hatten im Vorfeld wieder köstliche Magen- und Gaumenfreuden gesammelt und aufgebaut. Die erste Wahl von Leberkäs bis Frankenwein hatten Sepp Diepold, Matthias Högerle, Jörg Niemann und Anton Braun vom Tennisclub. Vizemeister „Soldaten und Kameraden“ verband die Siegerehrung gleich mit der Turnieranmeldung für 2026. P

Platzierungen im Überblick : 1. TC Burgheim 14:4 (54); 2. SKV Burgheim 14:4 (30); 3. Vittl‘s Hütten, Illdorf 12:6 (29); 4. Schützenfreunde Burgheim 12:6; 5. Frühschoppenkegler Burgheim 10:8; 6. Die Gansheimer 8:10; 7. Radfahrerverein Burgheim 7:11; 8. TSV Burgheim Team II 7:11; 9. Schützenfreunde Burgheim „Böllerer“ 4:14; 10. TSV Burgheim „Groundhopper“ 2:16.