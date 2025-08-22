SV Weichering vor dem Start in die Saison: „Wir wollen oben mitspielen“

Der SV Weichering startet am Sonntag beim SV Waidhofen II in die Punktspielsaison. In unserem neuen Format NR-Teamcheck haben wir uns mit dem Kapitän Alexander Neumeier unterhalten.

Unser Strafenkatalog: „Das meiste Geld nehmen wir unter der Woche im Training ein. Für einen kassierten „Tunnler“ oder eine Doppelrunde beim „Fünf gegen zwei“ zu Beginn der Einheiten wird man zur Kasse gebeten. Auch Schüsse über den Fangzaun werden bestraft. Was ich persönlich vorangetrieben habe, ist die Aufnahme von falschen Einwürfen in den Katalog. Es ist einfach unnötig und im Herrenbereich auch ein wenig peinlich, keinen Einwurf hinzubekommen. Zudem müssen Spieler, die namentlich und mit Foto in der Zeitung erwähnt werden, zahlen. Da wird es mich nun leider auch erwischen.“

Unser Zahlmeister: „Das bin ich leider selbst. In der vergangenen Saison bin ich hin und wieder zu spät gekommen. Ein Fauxpas hat mich darüber hinaus richtig Geld gekostet. Nach dem Training hatte ich versehentlich eine falsche Sporttasche mit nach Hause genommen. Aus meiner eigentlichen Tasche wurde dann alles abkassiert, was ich dadurch liegen gelassen habe. Sogar für meine Ersatz-Schnürsenkel durfte ich blechen.“

Unser Trainingsfaulster/Trainingsfleißigster: „Der faulste ist David Kraus. Ironischerweise ist er dennoch ziemlich gesetzt in der Innenverteidigung, da wir dort auch recht dünn besetzt sind. Verteidiger müsste man also sein. Immer da sind dagegen Flo Mandlmeier und Steve Schramm, der zudem auch privat noch sehr viel trainiert und dadurch brutal fit ist.“

Unser Edeltechniker: „Das ist unser Neuzugang vom TSV Ober-/Unterhaunstadt Fardin Gholami. Der ist ein richtiger Zocker und gepaart mit seinem Tempo sehr schwer zu verteidigen.“

Unser „harter Hund“: „Stefan Vogelsang. Dem ist samstags mal eine schwere Metallplatte auf den Fuß gefallen. Die Schwellung war so groß, dass andere nicht einmal darüber nachgedacht hätten zu spielen. Seine größte Sorge war lediglich, ob er trotz Schwellung in den Fußballschuh hineinkommt. Das war schon heftig.“

Unser Kabinen DJ: „Wir haben für vor und nach dem Spiel jeweils einen verschiedenen. Die Motivationsplaylist hat unser Coach Philipp König perfektioniert und im Anschluss an die Partien legt Sebastian Huber Hardstyle und Techno auf.“

Unser Betreuer: „Das machen Adolf Krammer und Thomas Mandlmeier. Die beiden sind bei uns nicht wegzudenken und machen einen super Job. Auch wenn bei Thomas der Verdacht naheliegt, dass er nur Betreuer ist, um sein Bier im Eiskoffer kaltzustellen.“

Unser Ablauf vor einem Spiel: „Beim Umziehen herrscht noch eine lockere Atmosphäre und es wird viel geratscht. Dann folgt die taktische Ansprache und die Mannschaftsaufstellung. Nach dem Aufwärmen liegt der Fokus dann einzig und allein auf dem Spiel. Jeder macht noch für sich in Ruhe seine letzten Vorbereitungen, ehe die Motivationsrede im Mannschaftskreis gesprochen wird.“

So lief unsere Saison Vorbereitung: „Wir hatten ausschließlich starke und oft höherklassige Gegner in den Testspielen. Bis auf die 0:6-Pokalklatsche gegen einen bärenstarken BC Aresing haben wir uns dabei immer gut präsentiert und sind im Großen und Ganzen sehr zufrieden. Positiv ist auch, dass sich kaum einer verletzt hat.“

Unser Saisonziel: „Wir wollen oben mitspielen. In der Sommerpause konnten wir uns durch gute Arbeit unserer Abteilungsleiter, insbesondere Michi Mandlmeier, clever verstärken. Er hat viele Neuzugänge, unter anderem Rafet Gashi, Jonas Schilling und Jonas Hornik, sowie den bereits erwähnten Fardin Gholami nach Weichering gelotst. Mit solchen Neuzugängen sollte es klar sein, dass wir nicht im Mittelfeld der Liga herumeiern wollen.“

Unser Spiel gegen Waidhofen II: „Waidhofen ist neu in unserer Liga und daher schwer zu einzuschätzen. Wir wollen an unsere sehr starke Leistung, besonders in der ersten Hälfte, im letzten Test gegen Steingriff anknüpfen. Gelingt uns das, bin ich mir sicher, dass wir die Partie positiv gestalten können.“