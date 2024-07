Franziskus-Schule Neuburg erhält die staatliche Anerkennung

Sechs Jahre ist es her, dass die Franziskus-Schule in Neuburg ihren Schulbetrieb aufgenommen hat. Die vom Schulwerk der Diözese Augsburg geführte Grundschule im Gebäude des Studienseminars erfährt großen Zuspruch, das pädagogische Konzept in Verbindung mit der Vermittlung christlicher Werte kommt gut an. Jetzt hat die Bildungseinrichtung die staatliche Anerkennung durch das bayerische Kultusministerium erhalten. Das teilte Diana Hessing, Pressesprecherin des Ministeriums, auf Nachfrage dieser Redaktion mit.

