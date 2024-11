Diese Weihnachtsmärkte gibt es in Neuburg 2024

Nur noch ein paar Tage, dann ist es wieder soweit: Mit dem Advent steigt bei vielen Menschen wieder die Vorfreude auf die Festtage und zahlreiche Weihnachtsmärkte laden zu einem herrlichen Bummel ein. Das Schöne in Neuburg: Budenzauber gibt es an gleich drei Orten – sowohl in der Innenstadt rund um den Schrannenplatz als auch in der Oberen Altstadt mit dem Karlsplatz und dem Schlosshof. Auf allen Märkten lässt es sich kostenlos flanieren, nirgendwo gibt es Eintrittsgelder. Was auf den Christkindl- und Weihnachtsmärkten alles geboten ist, zeigen wir in diesem Überblick mit einer Auswahl wichtiger Termine.

Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz: Er ist der Klassiker unter den Weihnachtsmärkten in Neuburg. Kein anderer ist so lange und so beständig geöffnet wie der Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz. Auftakt ist am Donnerstag, 28. November, geboten sind allerlei Buden um Glühwein, Lebkuchen und Handarbeiten. Zudem bietet ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm Puppentheater und Musikgruppen auf der Bühne, eine Vorweihnachts-Ausstellung in der Markthalle oder die Sozialverlosung. Hingucker sind stets die zentrale Weihnachts-Pyramide sowie die Beleuchtung rund um den Platz.

An der Neuburger Eisarena auf dem Neuburger Schrannenplatz haben große und kleine Eisläufer die Möglichkeit, ein paar Runden zu drehen.

Neuburger Eisarena: Während Eltern Weihnachtsgeschenke besorgen, können Kinder bei freiem Eintritt ihre Runden auf der Kunsteisfläche am Schrannenplatz drehen. Für die ganz Kleinen stehen Kinder-Eislaufhilfen in Bärenform parat, die gegen eine Kaution bei der Schlittschuhausgabe auszuleihen sind. Falls die Kufen der mitgebrachten Schlittschuhe einen neuen Schliff benötigen, können diese beim Schleifservice für vier Euro wieder fahrbereit gemacht werden oder man leiht sich – ebenfalls für vier Euro – ein Paar Schlittschuhe in der Markthalle aus. Die Neuburger Eisarena ist von 28. November bis 23. Dezember an insgesamt 26 Betriebstagen geöffnet. Immer Montag bis Mittwoch von 14 – 19 Uhr, Donnerstag und Freitag von 14 – 20 Uhr und Samstag und Sonntag von 12 – 20 Uhr.

Neuburger Krippenweg: Ausgehend vom Schrannenplatz geht es über mehr als 20 Stationen durch die Untere zur Oberen Altstadt. Krippen unterschiedlichster Art warten darauf, in den Schaufenstern der Geschäfte, der Tourist-Information, dem Stadtmuseum sowie der Hof- und Peterskirche entdeckt zu werden. Einen Übersichtsplan mit Streckenverlauf gibt es auf www.neuburger-weihnacht.de.

Der Christkindlmarkt in der Oberen Altstadt von Neuburg bietet eine herrliche Atmosphäre auf dem Karlsplatz.

Christkindlmarkt am Neuburger Karlsplatz: Der Christkindlmarkt in der historischen Altstadt von Neuburg ist das Richtige für alle Liebhaber von Kunsthandwerk und Selbstgemachtem. Angeboten werden auf dem Karlsplatz Christbaumkugeln, Schmuck, Lederwaren, Wollartikel und vieles mehr. Zudem werden Speisen angeboten wie Bratwürste, Schupfnudeln, Rahmfleck, frische Waffeln, Lebkuchen aus dem Backofen oder Wildschweingulasch. Zudem gibt es ein Rahmenprogramm mit Konzerten in der Hofkirche, Basteln im BRK-Wichtelhof, der „Lebenden Weihnachtswerkstatt“ oder dem Buchbasar in der Amalienschule. Der Neuburger Christkindlmarkt findet am zweiten und dritten Adventswochenende statt und hat freitags von 16 Uhr bis 21 Uhr geöffnet, samstags von 15 Uhr bis 21 Uhr und sonntags von 13 Uhr bis 20 Uhr.

Neuburger Schlossweihnacht: Ein weiteres Vorweihnachts-Highlight in der Oberen Altstadt von Neuburg ist die Schlossweihnacht. Es handelt sich um einen zauberhaften Weihnachtsmarkt im Wahrzeichen der Ottheinrichstadt, nämlich im Schlossinnenhof. Der Verkehrsverein „Freunde der Stadt Neuburg“ veranstaltet seit 2012 jedes Jahr die Schlossweihnacht. Hier gibt es allerhand süße und deftige Leckereien zu kosten: Heiße Maroni, Ofenkartoffeln, Baumstriezel, Schinkenschlawuzn, Falafel und vieles mehr wärmen Magen und Herz – ebenso wie Glühwein, Punsch, orientalischer Mokka und Tee. Die Neuburger Schlossweihnacht öffnet am zweiten und dritten Adventswochenende – und zwar zu folgenden Zeiten: Samstag, 7. Dezember von 13 Uhr bis 21 Uhr, Sonntag, 8. Dezember von 11 Uhr bis 20 Uhr, Freitag, 13. Dezember von 16 Uhr bis 21 Uhr, am Samstag, 14. Dezember von 13 Uhr bis 21 Uhr und am Sonntag, 15. Dezember von 11 Uhr bis 20 Uhr.