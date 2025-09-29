Stadttheater Ingolstadt eröffnet Spielzeit mit einer Gala

Der Service stimmt von der ersten Minute an. Der Akku des Handys verabschiedet sich im falschen Moment, ist leer, die virtuelle Eintrittskarte unerreichbar. Der Pressesprecher reagiert sekundenschnell und unaufgeregt, hilft mit einer zurückgegebenen Karte aus. Auf dem Stammplatz einer verhinderten Abonnentin kann ich sie also genießen, die Spielzeiteröffnungsgala des Stadttheaters Ingolstadt. Und die läuft nicht weniger routiniert ab.

Nibelungen, Mary Shelley und ein Klassiker der Weltliteratur – das Programm hat es in sich

Nach der Begrüßung des hocherfreuten Intendanten Oliver Brunner stellt das Moderatorenpaar Celebi/Spohn, unterstützt von Tobias Hofmann und Band, schön der Reihe nach einige der Inszenierungen der nächsten Monate vor. Zum Anfang der Spielzeit gleich ein dickes Brett: der Nibelungenmythos überschrieben. Eine weitere „Fiktion mit historischem Herzschlag“, ein Auftragswerk des Stadttheaters, ist „Das Jahr ohne Sommer“, in dem Mary Shelley und Frankenstein eine nicht unbedeutende Rolle spielen. Mit Madame Bovary nähert sich die Hausregisseurin Mirja Biel einer der langlebigsten Selbstmörderinnen der Weltliteratur. Rico und Oscar locken ins Kinder- und Jugendtheater und Preusslers Schlossgespenst wird das Weihnachtsstück.

Mit Lisa-Maria Schacher erhielt in diesem Jahr eine Frau hinter der Bühne den mit 3000 dotierten Rotary-Publikumspreis. Foto: Ritchie Herbert

Pünktlich nach dem letzten versammelten Servus aller Ensemblemitglieder ist dann das große Eröffnungsbüfett zum Sturm freigegeben. Zu Musik der Hofmann-Band werden auf allen Ebenen des Foyers Antipasti genossen. Ein Novum ist die Verleihung des Rotary-Publikumspreises an diesem Ort. Den mit 3000 Euro dotierten Preis und eine Anstecknadel erhält dieses Mal kein Mann, keine Frau von der Bühne, sondern eine Frau von hinter der Bühne. Lisa-Maria Schacher hat als „Stadtdramaturgin“ Maßgebliches für neue Formen der Begegnung mit dem Theater und seiner Öffnung in den Stadtraum geleistet. Dass sie damit das Publikum begeistern konnte, zeigt der Preis, den der Rotary-Club Ingolstadt Kreuztor heuer zum 19. Mal verliehen hat und dessen Träger oder Trägerin immer vom Publikum bestimmt wird.