Unfall auf der A9: Vier Autos fahren ineinander

Am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr kam es im stockenden Verkehr auf der A9 in Fahrtrichtung München, ca. 5 km nach der AS Denkendorf, zu einem Auffahrunfall. Die vier beteiligten Pkw fuhren zunächst hintereinander auf dem linken Fahrstreifen und mussten abbremsen. Eine 79-Jährige aus Nordrhein-Westfalen fuhr mit ihrem Mercedes dem vor ihr fahrenden Hyundai eines 58-jährigen Duisburgers auf. Der Hyundai wurde daraufhin auf den wiederum vorausfahrenden Ford, gesteuert von einer 30-jährigen Münchnerin, aufgeschoben und der Ford der Münchnerin kollidierte durch den Anstoß mit dem vorausfahrenden Audi eines 69-Jährigen aus Thüringen.

Unfall auf der A9: Mann aus Köln wird leicht verletzt

Durch den Verkehrsunfall zog sich der Beifahrer im Ford der Münchnerin, ein 56-Jähriger aus Köln, leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt. An den vier beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 18.000 Euro; alle Autos blieben fahrbereit, sodass sie nach erfolgter Unfallaufnahme auf dem linken Fahrstreifen ihre Fahrt fortsetzen konnten.

Während der Unfallaufnahme blieb der linke Fahrstreifen für eine Dauer von etwa eineinhalb Stunden gesperrt, das THW und die Freiwillige Feuerwehr Denkendorf waren ebenfalls vor Ort und unterstützten u.a. bei der Absicherung der Unfallstelle. (AZ)