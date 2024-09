Ende und Neubeginn für das Steakado in Neuburg

Kurz nach 17 Uhr beginnt im Steakhouse „Steakado“ das Telefon zu läuten und kommt nicht mehr zur Ruhe. „So geht das die ganze Zeit, auch auf dem Handy“, sagt Alexander Kauderer, schüttelt lächelnd den Kopf und lässt es klingeln. Die einen würden gerne noch einen Tisch reservieren, die anderen wollen wissen, was los ist. Auf eine Antwort aber warten die Anrufer vergeblich, denn das Steakhouse hat seit vergangener Woche geschlossen.

Personalmangel und Doppelbelastung machte den Inhabern des Steakado zu schaffen

„Wir können einfach nicht mehr“, sagt Kauderer. Mit einem Facebook-Post verkündete er vergangene Woche das Ende des beliebten Lokals. „Herzlichen Dank für Eure Treue, an meine Gäste und an mein Team“, heißt es dort. Trotz des Zusatzes, dass die Schließung „bis auf Weiteres“ gilt, ist es für ihn und seine Freundin Christine Kling ein Abschied für immer.

Die Entscheidung ist den beiden nicht leicht gefallen. Vor zehn Jahren übernahm Kling das einst darbende Lokal und erarbeitete sich eine treue Stammkundschaft. Weil sie damals etwas kürzertreten wollte, übernahm Kauderer 2022 das Restaurant, setze sich allerdings nach eigenen Worten in ein gemachtes Nest. „Das hier hat alles meine Freundin aufgebaut, sie hat das Steakhouse zum Erfolg gemacht“, schwärmt er. Als absolute Perfektionistin habe Christine Kling an Rezepturen für Soßen gefeilt, Gerichte entwickelt und sich mit immer neuen Ideen das Vertrauen der Gäste erarbeitet. „Und das alles, während sie hauptberuflich im Krankenhaus arbeitet. Das Steakhouse war ihr Baby, sie hat nicht nur 100, sondern immer 200 Prozent gegeben“, so Kauderer.

Dieser Einsatz hat seinen Tribut gefordert, denn auch Kauderer ist hauptberuflich nicht Gastronom, sondern Dachdecker. Die Doppelbelastung machte den beiden schwer zu schaffen. „Es gab eigentlich nur die Arbeit, für uns hatten wir kaum Zeit“, sagt Kauderer, keine Zeit für Geburtstage, Ausflüge oder Familienbesuche. Weil in dem Projekt so viel Herzblut steckt, hätten sie wohl dennoch weitergemacht, doch der Personalmangel brachte schlussendlich das Fass zum Überlaufen. „Die Suche wurde immer schwieriger, die Servicekräfte immer fordernder und am Ende fehlte ein Koch.“ Überlegungen sich den Stress nicht mehr anzutun, hatten die beiden schon länger, während des Sommerurlaubes im August fiel dann die finale Entscheidung.

Am 24. Oktober öffnet das Steakhouse unter neuer Leitung

Nach kurzer, intensiver Suche hat sich bereits eine Nachfolgerin für das Lokal gefunden. Veronica Appel wird das Steakhouse so übernehmen, wie es ist. Es werden dort also weiterhin Steaks und Burger serviert, auch der Name bleibt gleich. Zudem übernimmt sie drei Mitarbeiter, eine Küchenhilfe und zwei Servicekräfte. Am 24. Oktober soll die Eröffnung stattfinden, und bis es so weit ist, werden Kauderer und Kling der neuen Inhaberin mit Rat und Tat zur Seite stehen. Der Neuburger Gastronomie bleiben die beiden im Übrigen in anderer Rolle erhalten. „Unsere Freunde und Bekannte wissen schon wo, aber das reicht auch“, sagt Kauderer lächelnd.