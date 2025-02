Senioren im Straßenverkehr: Unfallzahlen auf einem Rekordhoch

Im Jahr 2024 zeigt sich erstmals wieder ein leichter Rückgang in der Häufigkeit der Verkehrsunfälle im Dienstbereich der Polizeiinspektion Schrobenhausen, zu der neben der Stadt Schrobenhausen die Gemeinden Aresing, Berg im Gau, Brunnen, Gachenbach, Karlskron, Langenmosen und Waidhofen gehören. Die Gesamtzahl der Unfälle ist von 999 auf 971 gesunken und bewegt sich in den vergangenen Jahren zahlenmäßig auf einem ähnlichen Niveau. Dieser Rückgang folgt einem bayernweiten Trend, der auf eine gezielte Verbesserung der Sicherheitsmaßnahmen und zunehmendes Bewusstsein der Verkehrsteilnehmer zurückzuführen sein dürfte, so die Schlussfolgerung der Polizei.

Trotz dieses Rückgangs gab es tragische Vorfälle. In diesem Jahr verloren insgesamt vier Senioren bei verschiedenen Verkehrsunfällen ihr Leben. „Diese Schicksale erinnern uns daran, dass jeder Unfall schwerwiegende Folgen haben kann und die Bemühungen um Verkehrssicherheit kontinuierlich fortgesetzt werden müssen“, heißt es in der Verkehrsunfallstatistik.

Ein positiver Trend zeigt sich bei der Anzahl der sogenannten Wildunfälle. Diese sind tatsächlich erneut im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. 2024 ereigneten sich 400 (2023: 409) Wildunfälle. Am häufigsten ereignen sich diese Unfälle in den späten Abendstunden zwischen 18 und 24 Uhr und auch in der Früh von 5 bis 8 Uhr. Auf die Kollisionen mit Rehen entfallen 306 Unfälle. Die restlichen Unfälle entfallen auf Hasen (47), Wildschweine (5), Fuchs (9), Dachs (15) sowie sonstige Wildtiere (18).

Zahl der Unfälle mit Verletzten bleibt im südlichen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen konstant

Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden hat sich im vergangenen Jahr relativ stabil präsentiert. Während es im Vorjahr 137 Unfälle gab, stieg diese Zahl leicht auf 139. Diese Entwicklung spiegelt eine konstante Unfallrate wider, die trotz unterschiedlicher Faktoren in der Verkehrssicherheit über die Jahre nahezu gleichbleibend zu sein scheint. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 172 Personen bei Verkehrsunfällen verletzt, was einen Anstieg im Vergleich zu den 171 Verletzten des Vorjahres darstellt. Die überwiegende Mehrheit der Verletzten fiel dabei in die Kategorie der Leichtverletzten, mit 147 Personen. Die Zahl der Schwerverletzten hat sich hingegen erhöht. Waren es 2023 noch 20 Schwerverletzte, so stieg diese Zahl auf 25 im vergangenen Jahr. „Diese Entwicklung ist bedauerlich und weist darauf hin, dass trotz allgemeiner Bemühungen um Verkehrssicherheit einige Unfälle gravierende Verletzungen nach sich ziehen können“, bewertet die Polizei die Zahlen. Besonders tragisch seien die vier tödlichen Verkehrsunfälle gewesen, bei denen zwei Pedelec-Fahrer sowie zwei Autofahrer ihr Leben verloren.

Im vergangenen Jahr verzeichnete die Polizeiinspektion Schrobenhausen einen Anstieg der Verkehrsunfälle, die auf überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeiten zurückzuführen sind. Insgesamt ereigneten sich 35 dieser Unfälle, während im Vorjahr lediglich 32 dokumentiert wurden. Bei diesen Unfällen wurden 22 Personen verletzt und ein tödlicher Unfall geht auf dieses Konto.

2024 gab es mehr Unfälle im Schrobenhausener Land wegen zu hoher Geschwindigkeit

Im Rahmen der Verkehrsüberwachung führte alleine nur die Polizei im vergangenen Jahr 203 Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei wurde beim „schnellsten Verkehrsteilnehmer“ ein Höchstwert von 171 km/h festgestellt, während die zulässige Geschwindigkeit in diesem Bereich bei 100 km/h lag. Innerorts stellte sich ein ähnliches Bild dar: Der schnellste Fahrer wurde mit 85 km/h gemessen, obwohl dort nur 50 km/h erlaubt sind. „Diese Zahlen verdeutlichen die anhaltende Problematik von Geschwindigkeitsüberschreitungen im Dienstbereich der PI Schrobenhausen und unterstreichen die Notwendigkeit verstärkter Maßnahmen zur Verkehrssicherheit.“

Im Jahr 2024 wurde laut Polizei ein besorgniserregender Höchststand an Verkehrsunfällen verzeichnet, die Personen ab einem Alter von 65 Jahren betrafen. Insgesamt waren 89 Senioren in Verkehrsunfälle involviert. Dabei wurden 28 Personen verletzt und vier Senioren verloren ihr Leben. Zum Vergleich: Im Vorjahr lag die Zahl der Unfälle mit Senioren lediglich bei 75. Die steigende Unfallrate unter Senioren könnte auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein, darunter möglicherweise gesundheitliche Einschränkungen, reduzierte Reaktionszeiten sowie eine gestiegene Verkehrsdichte, vermutet die Polizei. Im Gegensatz zu den alarmierenden Zahlen bei den älteren Verkehrsteilnehmern zeigt sich bei den jungen Erwachsenen ein deutlich positiverer Trend. Im Zehn-Jahres-Vergleich wurde ein Tiefststand von nur 57 Unfällen registriert. Dies stellt einen Rückgang im Vergleich zu den 81 Unfällen des Vorjahres dar.

Zahl der Radunfälle bleibt im Raum Schrobenhausen konstant, 2024 aber auch zwei tödliche Unfälle

Die Statistik der PI Schrobenhausen zeigt auch, dass die Anzahl der gemeldeten Radunfälle seit 2020 konstant bei rund 63 Unfällen pro Jahr liegt. In den allermeisten Fällen war eine medizinische Versorgung notwendig, was darauf hinweist, dass die Unfälle oftmals schwerwiegende Folgen hatten. In zwei Fällen endeten die Unfälle tödlich. „Diese tragischen Vorfälle unterstreichen die Notwendigkeit, die Infrastruktur für Fahrräder zu verbessern und die Verkehrssicherheit insgesamt zu erhöhen. Es ist entscheidend, dass sowohl Autofahrer als auch Radfahrer besser über die geltenden Verkehrsregeln informiert und Maßnahmen ergriffen werden, um gefährliche Situationen zu vermeiden“, schreibt die Polizei weiter.

Die Anzahl der Verkehrsunfälle, bei denen der Fahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand, ist im vergangenen Jahr deutlich auf 18 Fälle gestiegen. Trotz täglicher Kontrollen nimmt die Zahl der Verkehrsteilnehmer, die unter Alkohol- oder zunehmend auch unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnehmen, weiter zu. (AZ)