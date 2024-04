Donaumoos-Landwirt kann Flächen nicht befahren: Ist neues Stauwerk schuld?

Plus Ein Landwirt aus Stengelheim ist sauer. Der Wasserstand auf seiner Wiese ist so hoch, dass er diese nicht befahren kann. Welche Rolle spielt dabei ein neues Forschungsprojekt?

Tobias Lehmeier schaut kopfschüttelnd auf die tiefen Spuren, die sein Bulldog in der Wiese hinterlassen hat. Er wollte Ende März das Grünland walzen und düngen, das er – beziehungsweise früher sein Vater – seit circa 25 Jahren gepachtet hat. Hier wächst Winterfutter für sein Milchvieh. Besser gesagt, hier sollte hochwertiges Gras wachsen, das er zu Grassilage verarbeiten wollte. Der Landwirt aus Stengelheim ist sauer, denn der Wasserstand ist so hoch, dass die Wiese nicht befahrbar ist. „Ich kann weder walzen noch Kunstdünger streuen“, beklagt Lehmeier, „was hier wächst, kann ich meinen Kühen nicht verfüttern, das taugt allenfalls als Einstreu.“ Er fragt sich, wer die Kosten für Futter, das er nun zukaufen muss, trägt.

Denn unweit seiner Flächen, die er von drei verschiedenen Verpächtern und zum Teil auch vom Donaumoos-Zweckverband gepachtet hat, wurde Mitte März dessen Forschungsprojekt „Grundwassermanagement Obermaxfeld“ offiziell gestartet und als „Meilenstein im bayerischen Moorschutz“ gefeiert. Denn dort sei, so Projektmanager Jan Rauschenberger, eine relativ hohe Moormächtigkeit vorhanden und das Moor sei wenig zersetzt.