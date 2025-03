Rückblick auf ein außergewöhnliches Jahr bei der Freiwilligen Feuerwehr Untermaxfeld

Die Vorstandschaft der Feuerwehr Untermaxfeld schaute im Rahmen ihrer Generalversammlung zurück auf das vergangene Jahr 2024 – und da war ganz schön was los. Insgesamt 97 Einsätze haben die Feuerwehrler mit einem bemerkenswerten Zeitaufwand von 1013 Stunden abgearbeitet. Hier war vom Brand durch Blitzeinschlag, zahlreichen Reanimationen und THL-Einsätzen alles dabei. Besonders außergewöhnlich waren natürlich die Hochwasser-Einsätze in Schrobenhausen im Juni 2024. Hier waren die Untermaxfelder mit 170 Mann insgesamt über 500 Stunden tagelang im Dauereinsatz. KBM Georg Bair verlieh im Rahmen der Versammlung die „Fluthelfernadel 2024“ vom Land Bayern an alle Helfer. Rund ein Viertel der Einsätze wurden durch die im April 2024 gestarteten „First Responder“ gefahren. Sie werden parallel zu den RD2 Notarzteinsätzen alarmiert und kümmern sich um die Erstversorgung der Patienten. Auch hier wurden die Aktiven körperlich als auch psychisch durch die Einsätze sehr gefordert. Hinzu kamen noch zahlreiche Übungen und Schulungen. Beispielsweise bei den Atemschützlern betrugen die reinen Übungsstunden insgesamt 90 Std.; die Atemschutzeinsätze von 25 Stunden kommen hier noch hinzu. Die Jugendfeuerwehr zähle aktuell 15 Mitglieder, welche ebenfalls eine beachtliche Summe von 400 Ausbildungsstunden absolvierten so Jugendwart Roland Aigner. Weiter wurden noch die Ehrungen für 10 Jahre aktiven Feuerwehrdienst an Raphael Bulgrin sowie für 20 Jahre an Johannes Kettner verliehen. Zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden Günter Schnepf, Helmut Kleber, Wolfgang Stelzer, Walter Binknus und Reinhard Schnepf. Günter Schnepf übergab in diesem Zuge der Vorstandschaft eine herausragende Spende in Höhe von 1.000,- €. Die Summe soll für die Arbeit der First Responder und somit für das Wohl der umliegenden Bevölkerung zur Verfügung stehen. Stellvertretend für die First Responder nahm die Vorstandschaft der Feuerwehr Untermaxfeld diese Geldspende dankend entgegen.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.