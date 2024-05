Schwerverletzter nach Unfall: Traktor kollidiert mit Müllwagen

Ein Traktorfahrer aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist Donnerstagnachmittag mit einem Müllwagen kollidiert und wurde dabei schwer verletzt.

Am Donnerstag gegen 13.30 Uhr war ein 60-Jährige mit seinem Traktorgespann in Stengelheim auf der Birkenstraße in Richtung Berg im Gau unterwegs. An der Kreuzung mit der Ingolstädter Straße missachte er die Vorfahrt eines Müllwagens. Dieser fuhr auf der Ingolstädter Straße in Richtung Karlshuld. Bei dem Zusammenstoß wurde der Traktor des 6O-Jährigen stark beschädigt. Herumfliegende Fahrzeugteile beschädigten zudem den Wagen eines 21-jährigen Autofahrers aus Neuburg, der an der Kreuzung wartete. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 30000 Euro. Der Fahrer des Müllwagens und der 21-Jährige blieben unverletzt. Der 60-Jährige verspürte eine Stunde nach dem Unfall zu Hause Schmerzen und brach dort zusammen. Ein Rettungswagen brachte den Mann mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in die Klinik Neuburg. (AZ)