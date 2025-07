Stiftung „Für Neuburger“ feiert Jubiläum

Das Wetter auf der Terrasse spielte gerade gut genug mit, dass die Damen ihre schönen Sommerkleider präsentieren konnten. Am Donnerstagabend feierte die Stiftung „Für Neuburger“ ihr zehnjähriges Bestehen mit Familien, Freunden und Förderern in lockerer Runde im Arco Schlösschen.

Als inoffizieller Vertreter der Stadt führte Bernhard Mahler durch den Abend, gilt er schließlich als Garant für launiges Beisammensein, wie er jedes Jahr bei der Moderation des Charityballs beweist. Der erste ging 2013 über die Bühne. Damals wollten Bernhard Fortner, Manfred Enzersberger und Ernst Kaltenstadler als Weihnachtsgeschenk Spenden für Neuburger Familien generieren.

Die Idee zur Stiftung „Für Neuburger“ entstand um 5.30 Uhr in der Backstube

Die Idee dazu entstand „quasi um halb sechs in der Früh. Da hole ich immer das Frühstück beim Kaltenstadler“, erzählt Schreinermeister Fortner. Vier Neuburger Familien wollte man damals zu Weihnachten finanziell unterstützen. Weil das „Triumvirat“ stark vernetzt ist und - laut eigener Aussage - leidenschaftlich gerne auf Bälle geht, stellte Wirt Enzersberger den Kolpingsaal zur Verfügung. Auf Anhieb kamen 6000 Euro für die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, zusammen. Schnell wurde jedoch klar, dass es gar nicht so einfach ist, Spendengelder zielgerichtet an bedürftige Familien zu verteilen, wie das Trio ernüchtert feststellte. Deswegen entschied man sich 2015 für die Gründung einer Stiftung, die treuhänderisch von der Sparkasse Neuburg-Rain verwaltet wird.

Seither sind rund 315.000 Euro zusammengekommen. Dafür wurden Kinderbücher geschrieben, es wurde gehäkelt, Firmen spendeten Weihnachtsgeld, Hochzeitspaare verzichteten auf Geschenke. Das meiste Geld generiert der jährliche Charityball, aber es gab auch Einzelspenden von bis zu 10.000 Euro. „Wir freuen uns aber auch über einen Förderer der seit Jahren monatlich 15 Euro überweist“ resümiert Ernst Kaltenstadler. „Eine ältere Frau drückte mir mal einen Fünf-Euro-Schein in die Hand, weil sie über unsere Stiftung in der Zeitung gelesen hat“, ergänzt Enzersberger lachend. Nicht alle Spendenwünsche können allerdings erfüllt werden - die Stiftung unterstützt laut Satzung Kinder und Jugendliche sowie soziale Projekte. So musste schon der ein oder andere bedürftige Rentner abgewiesen werden oder Menschen, die außerhalb des Landkreises wohnen. Auch untereinander sind sich die „drei Alphas“ nicht immer einig. „Ich bin ein Dickschädel“, sagt Fortner. „Wir hackeln schon manchmal“, bestätigt Kaltenstadler. „Gerade, wenn man persönlich eine bestimmte Familie unterstützen will.“

Das Herzensprojekt von Fortner beispielsweise ist die „Blaulichtfamilie“. Gemeinsam mit Jugendfeuerwehr, Jugendrotkreuz, Wasserwacht und THW-Jugend wirbt er an Schulen um Nachwuchs. Mittlerweile haben die Organisationen so viele neue Kinder gewonnen, dass für diese wiederum jugendliche Gruppenleiter gesucht werden.

Spontane Spende über 7000 Euro an Stiftung „Für Neuburger“

Eine besondere Überraschung hatten die drei Stiftungsräte am Jubiläumsabend für das Publikum noch in petto. Der Maler Hans Buttmann überreichte einen Scheck über 7000 Euro. Der Erlös stammt aus seiner Ausstellung „Kunst im zweiten Leben“ im Rathausfletz und geht direkt in die Stiftung. „Das Geld ist bereits auf dem Konto“, so der 86-jährige gebürtige Neuburger, dessen „zweites Leben“ 1993 nach einem Herzstillstand begann. Obwohl er seit rund 60 Jahren nicht mehr hier wohnt, möchte er seiner Heimatstadt, der er so viel zu verdanken hat, etwas zurückgeben.

Viel zu verdanken haben die drei Stiftungsräte auch ihren Ehefrauen, wie Moderator Bernhard Mahler unterstreicht. So geben sie viel Input, sind Meisterinnen im Organisieren und Netzwerken. Sabine Fortner etwa zeichnet maßgeblich für den jährlichen Charityball verantwortlich, der dieses Jahr am 15. November im Kolpinghaus stattfindet. Von den bislang eingenommenen 315.000 Euro Spenden wurden bereits 250.000 Euro an Familien, Kinder und Jugendliche ausgeschüttet. Rund 60.000 Euro verbleiben im Stiftungstopf, um wiederkehrende Aktionen wie die Eisarena finanzieren zu können. Auch künftig will das Trio helfen „wo Not am Mann ist“ - etwa bei Schulprojekten wie dem Obsttag, bei Abschlussfahrten oder Lese- und Musikprojekten. Auch die Ausbildung von Ersthelfern hat sich die Stiftung auf die Fahnen geschrieben.