Strategischer Ausbau des Nahwärmenetzes in Neuburg: Zukunftsplan der Stadtwerke

Neuburg

Nahwärmenetz in Neuburg soll nach „strategischem Ausbauplan“ weiter wachsen

Wie wird das Nahwärmenetz in Neuburg sinnvoll weiterentwickelt? Wo gibt es neue Baustellen? In den Stadtwerken tüftelt man an einem Masterplan.
Von Barbara Wild
    •
    •
    •
    Stadtwerkeleiter Florian Frank vor dem Herzstück des Neuburger Nahwärmenetzes: der Heizkraftzentrale. Im Hintergrund die Firma Rockwool, die die Abwärme liefert.
    Stadtwerkeleiter Florian Frank vor dem Herzstück des Neuburger Nahwärmenetzes: der Heizkraftzentrale. Im Hintergrund die Firma Rockwool, die die Abwärme liefert. Foto: Barbara Wild

    74 Millionen Euro haben die Stadtwerke Neuburg mittlerweile in das Nahwärmenetz investiert. Doch es besteht weiter Investitionsbedarf, wenn sich das Projekt am Ende für die Stadtwerke Neuburg auszahlen soll. Die Rechnung ist simpel: Je mehr Haushalte die Nahwärme abnehmen, desto mehr können die Stadtwerke verdienen. Doch wie und wo soll als Nächstes ausgebaut werden? Wo wird es neue Baustellen in Neuburgs Stadtgebiet geben? Im Gespräch mit Werkleiter Florian Frank hat die Redaktion genau diese Fragen gestellt.

