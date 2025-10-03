Nahwärmenetz in Neuburg soll nach „strategischem Ausbauplan“ weiter wachsen

74 Millionen Euro haben die Stadtwerke Neuburg mittlerweile in das Nahwärmenetz investiert. Doch es besteht weiter Investitionsbedarf, wenn sich das Projekt am Ende für die Stadtwerke Neuburg auszahlen soll. Die Rechnung ist simpel: Je mehr Haushalte die Nahwärme abnehmen, desto mehr können die Stadtwerke verdienen. Doch wie und wo soll als Nächstes ausgebaut werden? Wo wird es neue Baustellen in Neuburgs Stadtgebiet geben? Im Gespräch mit Werkleiter Florian Frank hat die Redaktion genau diese Fragen gestellt.

