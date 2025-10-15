Ab 20. Oktober: Keine Züge zwischen Neuburg und Donauwörth– Bauarbeiten bis Mitte November

Zwischen Neuburg an der Donau und Donauwörth fahren von 20. Oktober bis 10. November keine Züge. Grund sind Bauarbeiten der DB InfraGO AG. Auch in den Abendstunden und am frühen Morgen fallen einzelne Züge bis Tapfheim und Ingolstadt aus.

agilis: Keine Züge zwischen Neuburg und Donauwörth – Bauarbeiten der DB bis November

Wie das Bahnunternehmen agilis mitteilt, fahren Ersatzbusse, die im Schülerverkehr direkt die Schulen in Rain und Donauwörth sowie das Gymnasium Donauwörth ansteuern. Durch die längere Fahrzeit könnten Anschlüsse nicht erreicht werden. Für die Zeit ab 15. November ist zudem eine weitere Vollsperrung bis 7. Dezember angekündigt. Fahrgäste sollen sich vor Fahrtantritt über die Homepage von agilis informieren. (AZ)