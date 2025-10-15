Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
  • Service
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Strecke Neuburg-Donauwörth: Bahn-Baustelle bis November– Alle Züge fallen aus

Neuburg/Donauwörth

Ab 20. Oktober: Keine Züge zwischen Neuburg und Donauwörth– Bauarbeiten bis Mitte November

Zwischen Neuburg und Donauwörth fahren ab 20. Oktober keine Züge. Ersatzbusse übernehmen – im Schülerverkehr mit zusätzlichen Halten.
    • |
    • |
    • |
    Wegen Bauarbeiten fahren zwischen Neuburg und Donauwörth Ersatzbusse statt Zügen.
    Wegen Bauarbeiten fahren zwischen Neuburg und Donauwörth Ersatzbusse statt Zügen. Foto: Jens Büttner, dpa (Symbolbild)

    Zwischen Neuburg an der Donau und Donauwörth fahren von 20. Oktober bis 10. November keine Züge. Grund sind Bauarbeiten der DB InfraGO AG. Auch in den Abendstunden und am frühen Morgen fallen einzelne Züge bis Tapfheim und Ingolstadt aus.

    agilis: Keine Züge zwischen Neuburg und Donauwörth – Bauarbeiten der DB bis November

    Wie das Bahnunternehmen agilis mitteilt, fahren Ersatzbusse, die im Schülerverkehr direkt die Schulen in Rain und Donauwörth sowie das Gymnasium Donauwörth ansteuern. Durch die längere Fahrzeit könnten Anschlüsse nicht erreicht werden. Für die Zeit ab 15. November ist zudem eine weitere Vollsperrung bis 7. Dezember angekündigt. Fahrgäste sollen sich vor Fahrtantritt über die Homepage von agilis informieren. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden