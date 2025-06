Das sind die Gewinner des Neuburger Schloßfest-Suchspiels

Auch in diesem Jahr erfreute sich die Mitmach-Aktion im Rahmen des Neuburger Schloßfestes großer Beliebtheit. Das schreibt das Stadtmarketing in einer Pressemitteilung. Rund 500 Bürgerinnen und Bürger beteiligten sich demnach vom 2. bis 16. Juni am traditionellen Suchspiel, bei dem verschiedene Schloßfest-Utensilien den Schaufenstern von 20 teilnehmenden Geschäften zugeordnet werden mussten. Die gefundenen Buchstaben trugen die Teilnehmenden anschließend auf einer Teilnehmerkarte ein.

Suchspiel des Stadtmarketings zum Neuburger Schloßfest

Wie gewohnt warteten attraktive Preise auf die Gewinnerinnen und Gewinner – vom Wochenendticket bis hin zum Hauptpreis, der neben Eintrittskarten für beide Festwochenenden auch einen 60-Euro-Verzehrgutschein, eine Schloßfesttasche, zwei Anstecker sowie zwei Schloßfestbücher beinhaltete. Die feierliche Preisverleihung fand kürzlich im Schlosshof statt.

Erstmals wurde in diesem Jahr zudem das schönste Schaufenster unter den teilnehmenden Geschäften prämiert. Ziel dieser neuen Auszeichnung war es, zusätzliche Anreize für eine thematische und kreative Gestaltung im Schloßfest-Stil zu schaffen. Den Titel sicherte sich das Optikgeschäft „Blickfang“, das laut dem Neuburger Verkehrsverein mit einer besonders gelungenen Präsentation überzeugte. „Die Aktion zeigte erneut, wie groß die Vorfreude auf das Schlossfest in der Bevölkerung ist – und wie stark der lokale Einzelhandel mit dem Traditionsereignis verbunden ist“, schreibt das Stadtmarketing. (AZ)