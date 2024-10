Die Pläne für einen Lebensmittelladen in Weichering stehen wieder auf Anfang. Denn das Areal an der Neuburger Straße kann nicht so bebaut werden wie gedacht. Deshalb muss jetzt eine andere Lösung her, womöglich auch an einem anderen Standort.

