Tag des offenen Denkmals: Wo in Ingolstadt ein Blick hinter alte Mauern möglich ist

Rund 4,5 Millionen Besucherinnen und Besucher blicken Jahr für Jahr beim Tag des Offenen Denkmals hinter historische Mauern, die oftmals während des Jahres nicht zugänglich sind. In diesem Jahr ist dies am Sonntag, 14. September, möglich. In der Stadt Ingolstadt öffnen zahlreiche Gebäude - von Kirchen, Museen bis hin zu Privatgebäuden - ihre Türen. Mit dem Tag soll „die Öffentlichkeit für die Bedeutung des kulturellen Erbes sensibilisiert werden“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Ingolstadt. Organisiert wird die Veranstaltung in Ingolstadt vom Stadtplanungsamt und der Unteren Denkmalschutzbehörde.

Der diesjährige Tag des offenen Denkmals steht unter dem Motto „Wert-voll: unbezahlbar oder unersetzlich?“. An diesem soll Denkmälern eine Bühne gegeben und gezeigt werden, welche Geschichten sie und ihre Denkmalretter erzählen.

In Ingolstadt sind beim Tag des offenen Denkmals zahlreiche Gebäude geöffnet

In Ingolstadt stehen folgende Gebäude offen:

Das markante Giebelhaus mit Kastenerker in der Theresienstraße 14 geht im Kern auf das 15. Jahrhundert zurück. Im Inneren sind noch originale Baubefunde wie Kassettendecken, Täfelungen und reich ornamentierte Türen erhalten. Im Rahmen von Führungen werden die Sanierungsarbeiten vorgestellt.

Das ehemalige Handwerkerhaus, Kupferstraße 12 , das im Kern auf das 15. Jahrhundert zurückgeht, wird nach langem Leerstand wieder einer modernen Wohnnutzung im alten Gewand zugeführt.

Ein weiteres einstiges Handwerkerhaus mit historischem Dachstuhl wird derzeit in der Schulstraße 22 energetisch kernsaniert und für zukünftige Wohnnutzung ertüchtigt.

Geöffnet ist das Gebäude Goldknopfgasse 2 , bei dem die bauzeitliche Gebäudestruktur größtenteils erhalten ist und das derzeit eine umfassende Sanierung für die zukünftige Nutzung als Studentenwohnungen erfährt.

Für die Öffentlichkeit zugänglich ist das genannte Kavaliersgebäude am Neuen Schloss . Es beherbergt die Fachwerkstätten des Bayerischen Armeemuseums. Das Gebäude, in dem auch Teile der Stadtmauer integriert sind, wird derzeit saniert und Anfang 2026 an das Museum übergeben. Ebenfalls auf dem Areal des Neuen Schlosses befindet sich das sogenannte Labor im Kellergewölbe des Zeughauses. Für die interaktive Kunstinstallation wird heuer erstmals eine inklusive Führung mit Gebärdendolmetscher angeboten.

Als Vertreter der Moderne sind sowohl das Katharinen-Gymnasium (geöffnet nur zur Führung) als auch das Rückgebäude Dollstraße 8 zu empfehlen, das vom Innenhof aus zugänglich ist.

Beim nun wieder universitär genutzten Kollegiengebäude des Georgianums ist die Sanierung bereits abgeschlossen. Im Rahmen von Führungen kann der während der Bauarbeiten entdeckte Karzer besichtigt werden. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Nur zu den Führungszeiten geöffnet wird auch die Gießereihalle (Gießereiplatz 3), die nach Abschluss der umfangreichen und aufwendigen baulichen Maßnahmen dem Museum für Konkrete Kunst und Design zur Verfügung stehen wird. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Mittlerweile ist es bereits Tradition, dass der Förderverein Kreuztor Ingolstadt e. V. eine Besichtigung des Kreuztors (Kreuzstraße 13) ermöglicht und Führungen anbietet.

Verschiedene Führungen in der Franziskanerkirche und im Kavalier Hepp bieten einen Blick hinter die Kulissen dieser jahrhundertealten Bauten. Führungen in der Fronte Rechberg und durch das Marieluise-Fleißer-Haus (Kupferstraße 18) runden das Programm zum Tag des offenen Denkmals ab.

Das KAP 94 (Schlosslände) – ein ehemaliges Abwehrbollwerk, das jetzt als Kunst- und Veranstaltungszentrum für Kunst- und Kulturprojekte dient – bereichert das Programm mit Führungen und Musikprogramm.

Klassiker wie der Münsterturm und die denkmalgeschützten städtischen Museen können am Denkmaltag wieder kostenlos besichtigt werden.

Das vollständige Programm sowie Details zur Anmeldung gibt es unter www.ingolstadt.de. (AZ)