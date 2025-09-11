Tarifverhandlungen bei Audi-Tochter PSW festgefahren

Stillstand am Verhandlungstisch, aber nicht vor den Toren: Wie die Gewerkschaft IG Metall mitteilt, legten am Dienstag nahezu alle Beschäftigten der PSW automotive engineering GmbH in Gaimersheim ihre Arbeit für eine aktive Mittagspause nieder. Sie versammelten sich vor dem Haupteingang und hielten Transparente hoch. Mit dieser Aktion folgten sie dem Aufruf der IG Metall Ingolstadt, um ein Signal an die Geschäftsführung zu senden.

Hintergrund der Aktion: Die Tarifverhandlungen zwischen IG Metall und der 100-prozentigen Audi-Tochter PSW stecken fest. Streitpunkte sind die Sicherung von Arbeitsplätzen, die faire Einführung des Leistungsentgelts und eine klare Vergabestrategie für die Zukunft. Die Lage ist angespannt: Wie die IG Metall berichtet, halte Audi Aufträge zurück und die bisherige Strategie „PSW als Generalentwickler“ greife nicht mehr.

IG Metall nennt Forderungen der PSW-Geschäftsführung in Gaimersheim „unanständig“

„Wir wollen gemeinsam Lösungen finden, die Beschäftigten und Unternehmen Perspektiven geben“, erklärt Daniel Holzschuh, Politischer Sekretär der IG Metall Ingolstadt. „Wenn sich nichts bewegt, müssen wir Bewegung organisieren. Heute haben die Kolleginnen und Kollegen eindrucksvoll gezeigt, dass sie bereit sind, für ihre Zukunft einzustehen.“

Die Geschäftsführung von PSW fordert laut IG Metall hingegen einen höheren finanziellen Beitrag der Beschäftigten. Für die IG Metall ist das ein Affront: „Die Beschäftigten haben seit Inkrafttreten des Anerkennungstarifvertrags bereits erhebliche Zugeständnisse gemacht. Sie verzichten seit Jahren auf Leistungen aus den Tarifverträgen der Metall- und Elektroindustrie. Jetzt noch mehr abzuverlangen, ist unanständig – und einer 100-prozentigen Audi-Tochter nicht würdig“, kritisiert Christian Daiker, Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Ingolstadt. (AZ)