Auf dem Weihnachtsmarkt war ein Taschendieb unterwegs

Einer Besucherin des Weihnachtsmarkts am Neuburger Schrannenplatz ist am Samstagnachmittag die Geldbörse gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau zunächst von einer Unbekannten angerempelt worden, kurze Zeit später bemerkte sie, dass ihr Geldbeutel fehlte, den sie in der Jackentasche bei sich hatte. In ihm befanden sich unter anderem 50 Euro Bargeld. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Nummer 08431/ 6711-0 zu melden.

Die Neuburger Polizei warnt vor Taschendieben auf Märkten

In diesem Zusammenhang rät die Polizei Neuburg zur Vorsicht. Taschendiebe nutzten demnach für ihr Vorgehen gerne Situationen, in denen es zu Gedränge kommt, denn dann falle eine flüchtige Berührung oder ein kurzer Rempler kaum auf. Um sich zu schützen, sei es ratsam, Wertsachen in verschlossenen Innentaschen zu verstauen. Bei Taschen sollte die Verschlussseite auf der Vorderseite des Körpers getragen werden. (AZ)