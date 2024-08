Fürs Tauchen geeignet? Untersuchung am Kreiskrankenhaus Schrobenhausen

Gerade zur Urlaubszeit ist Tauchen eine beliebte Sportart. Wer die faszinierende Unterwasserwelt erkunden möchte, sollte gesundheitliche Risiken allerdings nicht vernachlässigen. Die Tauchtauglichkeitsprüfung ist zwar keine Pflicht, dennoch bestehen viele Tauchschulen auf diesen Nachweis. Am Kreiskrankenhaus Schrobenhausen bietet Dr. Markus Schmola diese wichtige Untersuchung an.

Dr. Schmola, selbst passionierter Taucher und anerkannter Tauchmediziner, war zuletzt über Ostern auf den Malediven im Einsatz, um dort Taucher medizinisch zu betreuen. Die Tauglichkeitsuntersuchung bietet er rund ums Jahr am Kreiskrankenhaus an. „Die Tauchtauglichkeitsprüfung ist ein essenzieller Bestandteil der Vorbereitung auf das Tauchen, um die Sicherheit und Gesundheit der Taucher zu gewährleisten. Bei Vorerkrankungen wie Asthma oder Diabetes ist man dennoch nicht zwangsläufig für das Tauchen disqualifiziert,“ so Schmola. Mit einer entsprechenden Aufklärung und Vorbereitung sei Tauchen dennoch möglich.

Dr. Markus Schmola führt Tauchchecks in Schrobenhausen durch

Doch wie läuft eine solche Untersuchung eigentlich ab? „Zunächst wird ein Elektrokardiogramm (EKG) durchgeführt, um die Herzgesundheit zu überprüfen. Zusätzlich wird die Lungenfunktion getestet, da eine gute Atemkapazität für das Tauchen unerlässlich ist“, beschreibt Schmola das übliche Vorgehen. Bei über 40-jährigen Patienten sei außerdem ein Belastungs-EKG erforderlich, um die Herz-Kreislauf-Belastbarkeit unter körperlicher Anstrengung zu prüfen. Sollten Vorerkrankungen vorliegen, könnten je nach Bedarf weitere spezialisierte Untersuchungen notwendig sein.

Die Tauchtauglichkeitsprüfung muss je nach Alter des Tauchers alle ein bis drei Jahre erneut durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die gesundheitlichen Voraussetzungen weiterhin erfüllt sind. Dr. Schmola führt etwa 100 solcher Untersuchungen pro Jahr durch und gehört damit zu den größten Versorgern für Taucher in der Region.

Interessierte können einen Termin für die Tauchtauglichkeitsprüfung telefonisch beim Kreiskrankenhaus Schrobenhausen vereinbaren. „Sicherheit sollte immer an erster Stelle stehen“, betont Dr. Schmola. „Mit einer gründlichen Untersuchung können wir mögliche Risiken minimieren und den Tauchern ein sicheres und unbeschwertes Taucherlebnis ermöglichen.“