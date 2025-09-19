Telefonmast liegt auf Kreisstraße – Polizei Neuburg sucht den Verursacher in Ehekirchen

Ein bislang unbekannter Fahrer hat am Donnerstagabend in Ehekirchen einen Telefonmasten umgefahren. Das fiel einem vorbeifahrenden Autofahrer auf, der vor dem umgestürzten Telefonmasten bremsen musste.

Neuburg: 27-Jähriger entdeckt Hindernis auf Kreisstraße – Polizei meldet 1500 Euro Schaden

Wie die Polizeiinspektion Neuburg mitteilt, entdeckte ein 27-jähriger Autofahrer gegen 19.54 Uhr auf der Kreisstraße ND 8 zwischen Weidorf und Walda den quer über die Fahrbahn liegenden Mast. Er konnte rechtzeitig anhalten und verständigte die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war zuvor ein größeres Fahrzeug in Richtung Weidorf unterwegs und blieb an einem Kabel hängen, das über die Straße ragte. Dadurch wurde der Telefonmast aus der Verankerung gerissen und stürzte auf die Fahrbahn. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. (AZ)