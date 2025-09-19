Icon Menü
Telefonmast auf Fahrbahn gestürzt – Polizei sucht Verursacher von Unfall in Ehekirchen

Neuburg

Telefonmast liegt auf Kreisstraße – Polizei Neuburg sucht den Verursacher in Ehekirchen

In Ehekirchen wird ein Telefonmast umgefahren und stürzt auf die Fahrbahn. Verletzt wurde niemand, die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.
    Ein Telefonmast stürzte in Ehekirchen auf die Fahrbahn – die Polizei sucht den Verursacher.
    Ein Telefonmast stürzte in Ehekirchen auf die Fahrbahn – die Polizei sucht den Verursacher. Foto: imago stock&people (Symbolbild)

    Ein bislang unbekannter Fahrer hat am Donnerstagabend in Ehekirchen einen Telefonmasten umgefahren. Das fiel einem vorbeifahrenden Autofahrer auf, der vor dem umgestürzten Telefonmasten bremsen musste.

    Neuburg: 27-Jähriger entdeckt Hindernis auf Kreisstraße – Polizei meldet 1500 Euro Schaden

    Wie die Polizeiinspektion Neuburg mitteilt, entdeckte ein 27-jähriger Autofahrer gegen 19.54 Uhr auf der Kreisstraße ND 8 zwischen Weidorf und Walda den quer über die Fahrbahn liegenden Mast. Er konnte rechtzeitig anhalten und verständigte die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war zuvor ein größeres Fahrzeug in Richtung Weidorf unterwegs und blieb an einem Kabel hängen, das über die Straße ragte. Dadurch wurde der Telefonmast aus der Verankerung gerissen und stürzte auf die Fahrbahn. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. (AZ)

