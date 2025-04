Kabarett mit Teresa Reichl: Ein deftiges, unverblümtes Heldinnen-Epos

Die Szene am Schluss ist bezeichnend: Eine lange Schlange hat sich vor der Bühne gebildet, alle wollen sie Teresa Reichls Bücher „But Make It Classy – Ein feministisches Close-Up deutscher Literatur“ und „Muss ich das gelesen haben?“ kaufen, natürlich mit Widmung. Gut zwei Dutzend Frauen warten geduldig – und ein Mann. Die Protagonistin selbst ist vor der Menschentraube kaum zu erkennen, sitzt am Boden, signiert ihre Werke und hat für jeden ihrer Fans ein paar freundliche Worte parat.

