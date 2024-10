Tesla Cybertruck steht in Ingolstadt bald im Museum

Autoliebhaber haben am Dienstag in Ingolstadt große Augen bekommen. Direkt vor dem ehemaligen Oldtimer-Hotel an der Manchinger Straße wurde ein Auto angeliefert, das man in Deutschland kaum zu Gesicht bekommt: ein Tesla Cybertruck, und zwar in der PS-stärksten Version, dem Cyberbeast.

Oliver Mayer hat den Tesla Cybertruck in Arizona gekauft

Der ehemalige Rennfahrer Oliver Mayer ist passionierter Autoliebhaber und hat das 857-PS-Fahrzeug frisch aus Arizona anliefern lassen. Noch etwas verdreckt kam der futuristische Wagen per Luftfracht aus Amerika an, doch nach einer intensiven Reinigung soll er noch in dieser Woche in Mayers Museum im ehemaligen Oldtimer-Hotel zu sehen sein.

Für Deutschland hat der Tesla Cybertruck keine Straßenzulassung. Foto: Oliver Mayer

Auf der Straße wird man das Auto, für das Mayer 170.000 Euro bezahlt hat, allerdings nicht antreffen. Für Deutschland gibt es keine Straßenzulassung.