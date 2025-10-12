On Campus Festival 2025: Vorgeschmack auf die Studentenstadt

Zunächst fühlt sich die Kiste trotz Exoskelett genauso schwer an, wie man es erwartet. Doch sobald man sie über einen bestimmten Punkt knapp über den Ellenbogen bewegt, setzt der Motor ein und hebt die Kiste beinahe von ganz allein bis über die Schultern nach oben. „Das soll nun aber keine übermenschlichen Kräfte ermöglichen, weil das dem Körper auch schaden würde“, sagt Dekan Martin Dirr, der das Grinsen des Probanden genau richtig interpretiert. So wie die anderen Vorführungen und Experimente soll das Exoskelett, das Über-Kopf-Arbeiten schonender macht, zeigen, wie praxisnah und zukunftsorientiert die Forschung der THI am Campus Neuburg ist. Und das gelingt der Hochschule beim ersten On Campus Festival am Freitag auf beeindruckende Weise.

On Campus Festival in Neuburg lockt vor allem Familien mit Kindern an

„Ehrlicherweise bin ich hergekommen, weil wir einen Zeitvertreib für die Kinder brauchten. Ich muss aber sagen, dass ich positiv überrascht bin, wie viel hier geboten ist“, sagt etwa Benjamin Bücherl. Zwar bleibe mit den Kindern nicht viel Zeit für Vorträge und Diskussionsrunden, dennoch habe er den Eindruck, dass sich der Campus mit dem Festival sehr positiv verkauft. „Man hat gute Attraktionen gefunden, die für alle Altersklassen spannend sind. Deswegen ist auch so viel los“, so Bücherls Fazit.

Tatsächlich säumen schon früh am Nachmittag unzählige Eltern mit ihren Kindern den Vorplatz am Haupteingang, um sich die Seifenblasenshow anzusehen, beim Mitmach-Zirkus Tricks zu üben, auf die Torwand zu schießen oder die Kleinen sich schminken zu lassen. Vor dem „Bob Ross Malkurs“ stehen währenddessen die Leute bis in den Gang hinein in der Schlange, um sich einen Platz zu sichern, und in der Kinderuni lässt sich der Spaß für die Kleinen mit einem echten Lerneffekt verbinden. Wer tatsächlich in den Genuss des fast zu vollgepackten Programms kommen will, muss ein nahezu optimales Zeitmanagement vorweisen oder harte Entscheidungen treffen.

Mit dem vorgestellten Exoskelett lässt sich schonend Über-Kopf-Arbeit verrichten. Foto: Matthias Schwark

Das erklärte Ziel der THI, den Campus und die Stadt Neuburg einander näherzubringen, wird dennoch erreicht. Ein Großteil der Besucherinnen und Besucher ist zum ersten Mal am Campus und zeigt sich durchgehend beeindruckt, was hier an der Donauwörther Straße entsteht. Neuburger Vereine und Gastronomen sind in das Programm eingebunden, und auch die Lokalpolitik zeigt über alle Parteigrenzen hinweg Präsenz. Mit Bernhard Gmehling (CSU), Johann Habermeyer (FW) und Peter Segeth (CSU) sind beispielsweise alle Bürgermeister der Stadt vertreten, während mit Gerhard Schoder (Grüne) und Florian Herold (FW) zwei Stadträte, die Oberbürgermeister werden wollen, im Rahmen einer Podiumsdiskussion Teil des Programms sind. Wahlkampf lässt sich hier kaum machen, denn an das große Potenzial des Neuburger Campus für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung der Stadt glauben sie alle.

Das Interesse am Campus bleibt auch den Studierenden in Neuburg nicht verborgen. „Es ist wirklich schön, dass man mit diesem Festival darauf aufmerksam machen kann, was es hier alles gibt und was hier entsteht. Ich glaube, viele Leute wissen das noch gar nicht“, sagt Studentin Eva, die mit ihren Kommilitoninnen Leoni und Emelie unterwegs ist. Letztere wohnt bereits seit einigen Semestern in Neuburg und ist glücklich hier. „Klar ist es keine Großstadt, aber es ist immer mehr geboten.

Auch die Neuburger Vereine erkundigen sich und merken, dass es hier junge Leute gibt, die teilhaben wollen. Das wird von Jahrgang zu Jahrgang besser“, sagt sie. Selbst die Wohnungssituation scheint sich positiv zu entwickeln, berichtet Leoni. „Ich habe gehört, dass es in den vergangenen Jahren viel mehr Probleme dabei gab. Ich könnte mir gut vorstellen, hierherzuziehen, weil es viel praktischer ist und ich mich in Neuburg auch wohler als in Ingolstadt fühle.“

Für die spektakuläre Feuershow versuchten sich die Zuschauerinnen und Zuschauer die besten Plätze zu sichern. Foto: Matthias Schwark

Gegen 20 Uhr, kurz nach der spektakulären Feuershow, dann sozusagen Schichtwechsel auf dem Neuburger Campus. Das Gros der Besucherinnen und Besucher macht sich mit den Kindern auf den Heimweg, während sich die Studierenden die ersten Drinks holen und am Partyzelt versammeln. Das Party-Programm ist genauso vielfältig wie das am Nachmittag, allerdings klar in der Hand der Studierenden.

Die Neuburgerinnen und Neuburger, die bleiben, bekommen aber einen Vorgeschmack auf diese Prise Studentenstadt, die man sich vom Campus in der Zukunft erhofft. Junge Menschen aus der Umgebung und aus allen möglichen Ländern der Welt, die gemeinsam feiern, das Nachtleben beleben und das gesellschaftliche Leben in der Stadt mitprägen. „Es fühlt sich hier eher wie auf einem Städtetrip an, gar nicht so, als wäre man gerade in Neuburg“, sagt eine Besucherin auf der Tanzfläche. Vielleicht eines Tages ja doch.