Thomas Mack privat: Tennisschläger gegen Gartenschaufel getauscht

Seit der Covid-Pandemie gibt es eine neue Zeitrechnung: vor Corona und nach Corona. Für Thomas Mack gibt es eine Zeit „vor meinen Knien“ und danach. Vor dieser Zeitenwenden spielte er mehrmals die Woche Tennis und Fußball - manchmal sogar beides an einem Tag und offenbar auch nicht schlecht, was zumindest sein damaliger Spitzname Pete in Anlehnung an den Tennisspieler Pete Sampras vermuten lässt. Er ging Skifahren, lief den Halbmarathon und fuhr mit dem Rennrad die Pässe rauf und runter. Als er dann allerdings auf die 40 zuging, steckte er das Zwicken und die Schmerzen in seinem linken Kniegelenk nicht mehr so einfach weg. Statt zum Sport ging er nun zum Physiotherapeuten.

