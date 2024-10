Neues Album der Neuburger Band „Tir Nan Og“

Ganze vier Jahre nach ihrem letzten Studioalbum „Sing, Ye Bastards!“ ist die Neuburger Band Tir Nan Og mit einer brandneuen Scheibe zurück. Mit „To The Otherworld“ will das Sextett die Fans irischer Volksmusik mit in das Reich der Feen und Elfen nehmen. „Als alter Irland-Fan freut es mich sehr, dass mit diesem Album die irische Sagenwelt mehr in den Fokus rückt. Hier gibt es viele interessante und kurzweilige Geschichten zu entdecken“, sagt Drummer Volker Katzki.

Tir Nan Og nehmen die Zuhörer mit in die Sagenwelt Irlands

Diese Sagenwelt ist, lauscht man den Klängen von „Banshees Cry“ und „Dancing with the Fairies“, melodisch und verträumt, mal ruhig und mal beschwingt, vorangetrieben von Sarah Kuchareks glasklarer Stimme und Andi Fingas Flöten- und Pfeifenspiel. Überhaupt liegt im neuen Album viel Gefühl, wer aber nun befürchtet, dass es auf den Konzerten von Tir Nan Og nicht krachen wird, kann aufatmen. Zu „Idiots on Parade“, „Rebels on the Rise“ oder „Monster“ lässt es sich prächtig umherspringen und tanzen, und mit dem verrauchten „Drinker‘s King“ und dem düsteren „Drinking with the Reaper“ beleuchten die sechs Musikerinnen und Musiker auch die dunkle Seite des Lebens. Die lange Wartzeit hat sich in jedem Fall gelohnt.

Für das Album haben sich Tir Nan Og auch wieder prominente Unterstützung mit ins Boot geholt. Mit dabei sind unter anderem Ducky von Schandmaul, Mia von den O‘Reillys and the Paddyhats und Albi von Fiddler’s Green, der den Song „Sea of Sorrow“ mit seiner Stimme zu einem echte Highlight der Platte macht. „Inzwischen ist es ja Tradition, dass befreundete Musiker auf jedem neuen Album einen unserer älteren Songs interpretieren. Es ist eine besondere Ehre, dass Albi von Fiddler‘s Green „Sea of Sorrow“ in seiner Version beigetragen hat“, sagt Leadsänger Robert Meyer.

Seit dem 4. Oktober ist das Album erhältlich und die Band auf Tournee

Pünktlich zur Veröffentlichung des Albums am 4. Oktober starteten die Irish Folkrocker ihre „Gateway to the Otherworld Tour 2024“ in Nürnberg. Insgesamt stehen in Deutschland und Österreich 12 Konzerte an, unter anderem treten Tir Nan Og noch in Frankfurt, Leipzig, Hamburg und in Kufstein auf. Darüber hinaus sind sie Ende Dezember auf dem Mood Indigo Festival im indischen Mumbai mit dabei. Zum letzten Mal mit dabei sein wird Geiger Matthias Pracht, der die Band nach 15 Jahren nach Tournee verlassen wird. Auf seinem Instagram-Account teilte der Musiker mit, dass er sich musikalisch anderweitig orientieren möchten. Tickets für die Tour sind auf der Website der Band unter www.tirnan.org erhältlich.