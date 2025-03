Tödlicher Unfall am Westpark: Die Ermittlungen dauern an

Die Ermittlungen der Polizei nach dem tödlichen Unfall am Westpark in Ingolstadt dauern an. Die Ermittler haben ein Gutachten in Auftrag gegeben, das klären soll, wie genau es zu dem tragischen Zusammenstoß zweier Autos Sonntagnacht kommen konnte. Mit Ergebnissen rechnet die Polizei allerdings erst in einigen Wochen.

Bei einem Unfall am Westpark ist ein 18-Jähriger gestorben

Der Unfall hatte sich in der Nacht zum vergangenen Sonntag ereignet. Ein 18-Jähriger war mit seinem Auto vom Hochkreisel in Richtung Audi-Kreisel unterwegs, als er nach links auf das Parkdeck des Einkaufszentrums einbiegen wollte. Dabei übersah er offenbar das entgegenkommende Auto einer 23-Jährigen, die laut Polizeiangaben „mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit“ unterwegs war.

Der Zusammenstoß war derartig heftig, dass das Auto des 18-Jährigen in die Luft katapultiert wurde. Der andere Audi überschlug sich und blieb 100 Meter von der Unfallstelle entfernt liegen. Während die beiden Fahrer sowie drei weitere Insassen im Auto der 23-Jährigen nur leicht verletzt wurden, erlitt der 18-Jährige Beifahrer im anderen Audi derart schwere Verletzungen, sodass er noch an der Unfallstelle starb. Er stammte ebenso wie die beiden Fahrer aus dem Kreis Eichstätt.

Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt hat ein Gutachten in Auftrag gegeben

Mit den Ergebnissen des technischen und unfallanalytischen Gutachtens, das die Ingolstädter Staatsanwaltschaft in Auftrag gegeben hat, will die Polizei den genauen Unfallhergang rekonstruieren können. Es soll Auskunft geben darüber, wie schnell die Fahrzeuge unterwegs waren und wie genau sie sich bewegt haben. Auch die Beschädigungen an den beiden Audis sowie die Verletzungen der Beteiligten werden in die Untersuchungen einbezogen.

Gegen die beiden Fahrer wird nach Polizeiangaben aktuell wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Hinweise darauf, dass sie der Tuning-Szene angehören, die sich oft am Westpark trifft, gibt es laut Auskunft der Polizei nicht. Außerdem habe es sich nicht um besonders auffällige Fahrzeuge gehandelt.