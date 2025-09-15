Schwerer Unfall in der Nacht: 21-jähriger Autofahrer kracht gegen Baum und stirbt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 4.15 Uhr, hat sich auf der Kreisstraße EI20 zwischen Mendorf und Bettbrunn ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 21-jähriger Fahrer tödlich verunglückt ist.

Tödlicher Unfall auf EI20 zwischen Mendorf und Bettbrunn

Der junge Mann befand sich laut Polizeiangaben alleine in seinem Auto und war in Richtung Bettbrunn unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kam er alleinbeteiligt aus noch unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen einen Baum. Durch den Zusammenstoß erlitt er tödlich Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde ein Gutachter hinzugezogen und das Auto hierzu sichergestellt. Beamte der Polizeiinspektion Beingries nahmen den Verkehrsunfall auf. Zur Betreuung der Angehörigen wurde das Kriseninterventionsteam hinzugezogen. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Altmannstein, Sandersdorf, Mendorf, Bettbrunn und Schamhaupten. (AZ)