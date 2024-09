Tote Frau in Bergheim: Polizei verdächtigt den Ehemann

In Bergheim (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) wurde vergangenen Donnerstagabend in einem Mehrfamilienhaus die Leiche einer 54-Jährigen gefunden. Inzwischen steht fest: Es handelt sich um die Bewohnerin - und ihr Ehemann ist dringend tatverdächtig. Dies teilt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

Der Gestank, der aus der Wohnung drang, muss bestialisch gewesen sein - also verständigten Anwohner am Donnerstag, 5. September, die Polizei. Daraufhin fuhren Beamte in den Westen Bergheims und führten eine Wohnungsöffnung durch. Drinnen fanden sie die Leiche einer Frau, die kaum mehr zu erkennen war, weil sie wohl schon längere Zeit in der Wohnung gelegen haben muss. Wie die Obduktion inzwischen ergeben hat, handelt es sich bei der Toten um die 54-jährige Bewohnerin, bestätigt der Polizeisprecher.

Frauenleiche in Bergheim gefunden: Ehemann sitzt in Haft

Vor Ort trafen die Polizisten auch den 55-jährigen Ehemann der Frau an und nahmen ihn fest. Er wurde am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, woraufhin der Mann in eine Justizvollzugsanstalt kam. Dort sitzt er seitdem in Untersuchungshaft, berichtet der Polizeisprecher.

„Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass die 54-Jährige gewaltsam zu Tode gekommen ist“, sagt der Sprecher. Die Ermittlungen zur Todesursache dauerten weiter an. Sie konzentrierten sich auf den Ehemann. Man gehe nicht davon aus, dass noch weitere Personen in die Tat involviert seien. Der Ehemann soll vor Entdeckung der Leiche durch die Beamten weiter regelmäßig in der Wohnung gewesen sein - auch als die Frau schon tot gewesen sein muss, erklärt der Polizeisprecher.

Im Zuge weiterer Ermittlungen werden nun Anwohner befragt und das Umfeld der 54-Jährigen genauer untersucht, erläutert der Sprecher. Es gehe darum herauszufinden, wie das Verhältnis der Eheleute war und was das Motiv des Mannes gewesen sein könnte.