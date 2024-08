Tödlicher Unfall in Edelshausen: Radfahrer von Auto erfasst

An Mariä Himmelfahrt hat sich im Schrobenhausener Ortsteil Edelshausen ein tragischer Unfall ereignet: Ein 78-jähriger Radfahrer wurde beim Überqueren der Staatsstraße von einem Auto erfasst und dabei so schwer verletzt, dass er starb.

Den Unfallhergang schildert die Polizei wie folgt: Es war gegen 12.45 Uhr, als eine 61-jährige Frau aus dem Landkreis Neumarkt mit ihrem Honda auf der Staatsstraße 2044 in Richtung Karlskron fuhr. Ihr Ehemann saß neben ihr auf dem Beifahrersitz. Als sie sich der Kreuzung näherte, wo es rechts nach Edelshausen und weiter nach Berg in Gau geht, kam plötzlich von rechts ein E-Bike-Fahrer. Nach den Spuren vor Ort wollte der Radfahrer die Kreuzung geradeaus in Richtung Radweg überqueren. Für ihn galt das Schild „Vorfahrt gewähren“.

Tragödie in Edelshausen: 78-jähriger Radfahrer tödlich verunglückt

Die Autofahrerin bremste und wich nach links aus, konnte aber den Zusammenstoß mit dem Radfahrer nicht verhindern. Der 78-jährige Mann wurde von dem Auto erfasst und durch die Wucht in den Straßengraben geschleudert. Sein E-Bike blieb auf der Fahrbahn liegen.

Zur Unfallstelle wurden zwei Rettungswagen und ein Notarzt gerufen. Der Notarzt versuchte, den Radfahrer wiederzubeleben, doch der 78-jährige Mann aus Ingolstadt erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Ein Fahrradhelm wurde vor Ort gefunden, aber es ist unklar, ob dieser korrekt getragen wurde. Die beiden Insassen des Autos standen unter Schock und wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut und ins Krankenhaus Schrobenhausen gebracht.

Gutachter untersucht Unfall zwischen Radfahrer und Autofahrer

Während der Unfallaufnahme war die Staatsstraße in beide Richtungen gesperrt. Die Feuerwehren Schrobenhausen und Edelshausen kümmerten sich um die Umleitung. Ein Gutachter wurde von der Staatsanwaltschaft Ingolstadt beauftragt, den Unfallhergang zu untersuchen. Die Angehörigen des Verstorbenen wurden von der Polizei informiert.

Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt und von der Unfallstelle entfernt. Gegen 15.30 Uhr wurde die Staatsstraße 2044 wieder für den Verkehr freigegeben. (AZ)