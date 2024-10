Tödlicher Unfall: 76-Jährige stirbt auf der Jurahochsstraße

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Donnerstagmittag auf der Kreisstraße zwischen Rapperszell und Buchenhüll (Kreis Eichstätt) gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 76-Jährige aus Stuttgart mit ihrem BMW vom Rapperszeller Kreisverkehr in Richtung Eichstätt. Dabei wollte sie ein vorausfahrendes Auto überholen, an dessen Steuer eine 56-Jährige aus dem Kreis Eichstätt saß. Als die Stuttgarterin ein entgegenkommendes Taxi bemerkte, versuchte sie laut Polizei, den Überholvorgang abzubrechen, touchierte dabei aber den Skoda, den sie eigentlich überholen wollte. In der Folge drehte sich der BMW und stieß mit dem Taxi zusammen.

Die Frau aus Stuttgart starb noch an der Unfallstelle bei Walting

Beim Aufprall wurde die Frau in ihrem Auto eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der 47-jährige Taxifahrer aus dem Kreis Pfaffenhofen kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Fahrerin des Skoda und ihre 16-jährige Tochter, die mit im Auto saß, blieben unverletzt. Der Sachschaden, der bei dem Unfall entstand, beläuft sich auf rund 37.000 Euro.

Ein Gutachter war im Auftrag der Staatsanwaltschaft zur Sicherung und Auswertung der Spuren am Unfallort. Die Straße blieb für vier Stunden bis zum Abschluss der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die Feuerwehren Gungolding, Rapperszell und Buchenhüll waren im Einsatz. (AZ)