Reifen eines Traktoranhängers gerät während der Fahrt in Brand

Am Montagabend gegen 19.15 Uhr befuhr ein 66-jähriger Ingolstädter mit seinem landwirtschaftlichen Gespann, bestehend aus einem Traktor und zwei Anhängern, die Barthelmarktstraße in Oberstimm. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte er auf Höhe der Sonnenbrücke Rauch an seinem hinteren Anhänger.

Defekte Bremse löst in Oberstimm Feuer an einem Anhänger aus

Es stellte sich heraus, dass die Bremse wegen eines technischen Defekts blockiert hatte und sich deshalb an der Felge und am Reifen eine starke Hitze entwickelt hat. Als der Fahrer anhielt, begann der Reifen zu brennen. Die eingesetzten Feuerwehren aus Manching, Oberstimm und Pichl konnten das Feuer schnell löschen. Am Anhänger entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Nach einem Reifenwechsel konnte das Gespann seine Fahrt fortsetzen. (AZ)